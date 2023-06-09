World Taekwondo начала проверку в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала проверку в отношении нескольких российских спортсменов, ранее допущенных к чемпионату мира в Баку.

Об этом сообщает Inside the Games.

Причиной расследования стала информация о том, что тхэквондисты – в том числе призеры ЧМ россиянки Кристина Адебайо, Татьяна Минина, Полина Хан и представитель Беларуси Георгий Гурциев – возможно, ставили лайки постам, связанным с поддержкой российской армии или боевых действий.

ЧМ проходил с 29 мая по 4 июня, россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе. Отсутствие поддержки боевых действий было одним из условий World Taekwondo для допуска к соревнованиям.