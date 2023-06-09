World Taekwondo начала проверку в отношении нескольких россиян из-за постов в соцсетях

Теги сборная России жен сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) чемпионат мира по тхэквондо сборная Беларуси Единоборства

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала проверку в отношении нескольких российских спортсменов, ранее допущенных к чемпионату мира в Баку.

Об этом сообщает Inside the Games.

Причиной расследования стала информация о том, что тхэквондисты – в том числе призеры ЧМ россиянки Кристина Адебайо, Татьяна Минина, Полина Хан и представитель Беларуси Георгий Гурциев – возможно, ставили лайки постам, связанным с поддержкой российской армии или боевых действий.

ЧМ проходил с 29 мая по 4 июня, россияне и белорусы участвовали в нейтральном статусе. Отсутствие поддержки боевых действий было одним из условий World Taekwondo для допуска к соревнованиям.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Украинцы нажаловались наверно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Михеев
Ну не знаю, это надо полным аленем быть. Если уж допустили то нужно соблюдать правила, какие бы дурацкие они ни были -))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
" возможно, ставили лайки постам" нет! только не это! этого не может быть! как они посмели ставить лайки??!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий