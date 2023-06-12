Полина Миллер пропустит половину летнего сезона из-за экзаменов в вузе. Она планирует вернуться к стартам в конце июля

Теги сборная России жен чемпионат России Полина Миллер Легкая атлетика

Российская легкоатлетка Полина Миллер пропустит половину летнего сезона.

Об этом сообщила личный тренер спортсменки Надежда Клевцова. 23-летняя Миллер – действущая чемпионка России в беге на 400 м.

«У Полины последний курс в вузе, она сдает сейчас экзамены, поэтому весь июнь она точно пропустит.

22 июля этапом «Королевы спорта» в Москве, наверно, откроем летний сезон. Решили, чтобы она спокойно закончила свой вуз и не отвлекалась пока на соревнования.

Спортсменка сейчас тренируется, она обязательно выступит в начале августа на чемпионате России. Надеюсь, что будет показывать результаты лучше, чем в прошлом году», – рассказала Клевцова.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Госэкзамны в мединституте. Полине успешно сдать экзамены и пополнить ряды врачей стоматологов ! Удачи !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий