Полина Миллер пропустит половину летнего сезона из-за экзаменов в вузе. Она планирует вернуться к стартам в конце июля
Российская легкоатлетка Полина Миллер пропустит половину летнего сезона.
Об этом сообщила личный тренер спортсменки Надежда Клевцова. 23-летняя Миллер – действущая чемпионка России в беге на 400 м.
«У Полины последний курс в вузе, она сдает сейчас экзамены, поэтому весь июнь она точно пропустит.
22 июля этапом «Королевы спорта» в Москве, наверно, откроем летний сезон. Решили, чтобы она спокойно закончила свой вуз и не отвлекалась пока на соревнования.
Спортсменка сейчас тренируется, она обязательно выступит в начале августа на чемпионате России. Надеюсь, что будет показывать результаты лучше, чем в прошлом году», – рассказала Клевцова.
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