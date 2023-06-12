Полина Миллер пропустит половину летнего сезона из-за экзаменов в вузе. Она планирует вернуться к стартам в конце июля

Российская легкоатлетка Полина Миллер пропустит половину летнего сезона.

Об этом сообщила личный тренер спортсменки Надежда Клевцова. 23-летняя Миллер – действущая чемпионка России в беге на 400 м.

«У Полины последний курс в вузе, она сдает сейчас экзамены, поэтому весь июнь она точно пропустит.

22 июля этапом «Королевы спорта» в Москве, наверно, откроем летний сезон. Решили, чтобы она спокойно закончила свой вуз и не отвлекалась пока на соревнования.

Спортсменка сейчас тренируется, она обязательно выступит в начале августа на чемпионате России. Надеюсь, что будет показывать результаты лучше, чем в прошлом году», – рассказала Клевцова.