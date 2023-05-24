Ласицкене, Шубенков, Лысенко и Иванюк в июне планируют выступить на Неделе легкой атлетики

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене планирует выступить на Неделе легкой атлетики, которая пройдет 5–10 июня в Москве.

Турнир входит в серию легкоатлетических стартов «Королева российского спорта».

Также ожидается участие чемпиона мира Сергея Шубенкова (барьерный бег), призеров ЧМ Данила Лысенко и Ильи Иванюка (прыжки в высоту), призера чемпионата Европы Кристины Макаренко, а также чемпионов России Полины Миллер и Владимира Никитина (все – бег).

5–6 июня пройдет день прыжков в высоту, 7–8 июня – фестиваль спринта, 9 июня – день прыжков в длину и тройных, 10 июня – Мемориал братьев Знаменских.

Ведущим мероприятия станет комментатор Дмитрий Губерниев.