Ласицкене, Шубенков, Лысенко и Иванюк в июне планируют выступить на Неделе легкой атлетики

Теги Бег сборная России сборная России жен прыжки в высоту Мемориал братьев Знаменских Дмитрий Губерниев Сергей Шубенков Мария Ласицкене Илья Иванюк Данил Лысенко Владимир Никитин Полина Миллер Кристина Макаренко Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене планирует выступить на Неделе легкой атлетики, которая пройдет 5–10 июня в Москве.

Турнир входит в серию легкоатлетических стартов «Королева российского спорта».

Также ожидается участие чемпиона мира Сергея Шубенкова (барьерный бег), призеров ЧМ Данила Лысенко и Ильи Иванюка (прыжки в высоту), призера чемпионата Европы Кристины Макаренко, а также чемпионов России Полины Миллер и Владимира Никитина (все – бег).

5–6 июня пройдет день прыжков в высоту, 7–8 июня – фестиваль спринта, 9 июня – день прыжков в длину и тройных, 10 июня – Мемориал братьев Знаменских.

Ведущим мероприятия станет комментатор Дмитрий Губерниев.

2 комментария

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Биатлонная зима
Новых рекордов
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Ковид 07.10.52
Пипец....осталось 4 приличных легкоатлета и те приклонного возраста..
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