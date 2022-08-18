Иванюк победил в прыжках в высоту на открытом чемпионате Беларуси, другие результаты

В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Россиянин Илья Иванюк победил в прыжках в высоту.

Чемпионат Беларуси

Женщины

Прыжки в высоту

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,86

2. Кристина Королева (Россия) – 1,83

3. Анастасия Кулай (Беларусь) – 1,70

Молот

1. Елена Соболева (Беларусь) – 69,24

2. Анастасия Маслова (Беларусь) – 68,33

3. Мариола Букель (Беларусь) – 66,10...

5. Алена Лысенко (Россия) – 60,19

Мужчины

1. (Россия) – 2,31

2. (Беларусь) – 2,24

3. Андрей Чурило (Беларусь) – 2,20