Иванюк победил в прыжках в высоту на открытом чемпионате Беларуси, другие результаты

В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Россиянин Илья Иванюк победил в прыжках в высоту.
Чемпионат Беларуси
Женщины
Прыжки в высоту
1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,86
2. Кристина Королева (Россия) – 1,83
3. Анастасия Кулай (Беларусь) – 1,70
Молот
1. Елена Соболева (Беларусь) – 69,24
2. Анастасия Маслова (Беларусь) – 68,33
3. Мариола Букель (Беларусь) – 66,10...
5. Алена Лысенко (Россия) – 60,19
Мужчины
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,31
2. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,24
3. Андрей Чурило (Беларусь) – 2,20