Илья Иванюк: «Хочу заочно посоревноваться с участниками ЧМ на чемпионате России в Чебоксарах. Повторить и даже улучшить их результаты»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту заявил, что хочет показать результат лучше, чем у участников чемпионата мира в Юджине.

«Я только результаты гляну, смотреть сам чемпионат мира не планирую. Но с его участниками я хочу заочно посоревноваться в начале августа на чемпионате России в Чебоксарах. Повторить и даже улучшить их результаты. Мне это очень интересно.

Сейчас я относительно спокойно отношусь к тому, что пропускаю чемпионат мира. Мы оказались в такой ситуации, и я понимаю, на основании чего нас отстранили. Я очень надеюсь, что отношение к нам скоро поменяется, и мы сможем снова выступать на международных стартах. Главная цель для меня – это успешное выступление на Олимпиаде-2024, к ней я, по сути, и готовлюсь.

А сейчас у меня есть возможность соревноваться с ведущими спортсменами мира из Беларуси Максимом Недосековым, Дмитрием Набоковым и Андреем Чурило, с которым я выступал еще на юношеском первенстве мира в 2012 году.

Миша Акименко, надеюсь, вот-вот залечит болячки, вернется. Соперники отличные, только призовые на наших внутренних соревнованиях не такие солидные, как за рубежом», – сказал Иванюк.