Чемпион Европы-2015 по прыжкам в высоту Даниил Цыплаков завершил спортивную карьеру

Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков завершил спортивную карьеру.

Цыплаков – победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года, победитель командного чемпионата Европы.

Последний раз спортсмен выступал на соревнованиях год назад, когда на Дне прыжков в высоту в Москве стал третьим с результатом 2,20 м.

«Даниил решил завершить карьеру, причиной тому стали хронические проблемы с мениском.

После того, как ему в третий раз почистили мениск, стало ясно, что смысла прыгать больше нет, высоких результатов уже невозможно добиться», – сообщил отец и тренер спортсмена Александр Цыплаков.