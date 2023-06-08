Чемпион Европы-2015 по прыжкам в высоту Даниил Цыплаков завершил спортивную карьеру

Теги сборная России прыжки в высоту Даниил Цыплаков Александр Цыплаков ТАСС Легкая атлетика

Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков завершил спортивную карьеру.

Цыплаков – победитель зимнего чемпионата Европы 2015 года, победитель командного чемпионата Европы. 

Последний раз спортсмен выступал на соревнованиях год назад, когда на Дне прыжков в высоту в Москве стал третьим с результатом 2,20 м. 

«Даниил решил завершить карьеру, причиной тому стали хронические проблемы с мениском.

После того, как ему в третий раз почистили мениск, стало ясно, что смысла прыгать больше нет, высоких результатов уже невозможно добиться», – сообщил отец и тренер спортсмена Александр Цыплаков. 

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