Хавьер Сотомайор: «Мой рекорд держится 30 лет. Не буду врать, это доставляет удовольствие»

Олимпийский чемпион Барселоны-1992 по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор высказался о своем мировом рекорде.

В 1993 году кубинец прыгнул на 2,45 метра – это достижение не побито до сих пор.

– Елена Исинбаева как-то призналась: хочет, чтобы ее мировой рекорд в прыжках с шестом стоял вечно. Знакомое чувство?

– Мой рекорд держится уже три десятка лет, и мне, не буду врать, это доставляет удовольствие. Это как самому, уже не выступая, постоянно присутствовать в секторе.

Вроде давно отошел от активного спорта, мышцы давно перестали реагировать на то, как прыгают другие, а соревнуются эти «другие», получается, все равно с тобой.

– В Сиднее (на Олимпиаде-2000 – Sports.ru) вы проиграли Сергею Клюгину. А несколько лет спустя сказали в одном из интервью, что если ваш мировой рекорд когда-либо будет превзойден, это совершит российский атлет. По-прежнему так считаете?

– А почему бы и нет? Может быть, даже увижу это собственными глазами, – ответил Сотомайор.

Как менялись рекорды в легкой атлетике: 4 до сих пор держит СССР, Исинбаева в отрыве, а самый подозрительный – у американки из 80-х