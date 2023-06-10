«Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили». Александр Меньков о санкциях Международной федерации легкой атлетики
Чемпион мира Александр Меньков винит санкции World Athletics в своей нереализованности.
«Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад. Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили.
После всего этого очень сложно искать мотивацию, тренироваться многие годы в ожидании международных стартов. Ты только ждешь, а измученный организм спрашивает: «А тебе не надоело все это?» – сказал победитель ЧМ-2013 в прыжках в длину.
«Никто мне так ни разу не объяснил, почему я остаюсь без нейтрального статуса и возможности выступать на международных стартах. Я каждый год отправлял заявку в нашу федерацию. А потом спрашивал, почему у меня опять нет допуска, на что получал только заверения в том, что они работали, пытались и хотели. На этом все и заканчивалось.
Ни на одну мою заявку не было ответа из World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций), только в 2017 году незадолго до чемпионата мира меня допустили на остаток сезона. А потом тишина», – добавил Меньков.
сначала федерация ЛА стреляет в одну ногу, потом когда она почти заживает президент в другую.
и ты как-то продолжаешь жить, тренироваться и помнишь о то, что одно слово критики - и будешь работать охранником или курьером. и так год за годом бегаешь и прыгаешь на пустом стадионе непонятно ради чего.
Саня, если ты это читаешь и ты приличный человек, с совестью и мозгами - держись. и радуйся, что не родился на несколько лет позже.
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кто начнёт? ;-)