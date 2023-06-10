«Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили». Александр Меньков о санкциях Международной федерации легкой атлетики

Теги прыжки в длину сборная России World Athletics (IAAF) Александр Меньков Легкая атлетика

Чемпион мира Александр Меньков винит санкции World Athletics в своей нереализованности.

«Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад. Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили.

После всего этого очень сложно искать мотивацию, тренироваться многие годы в ожидании международных стартов. Ты только ждешь, а измученный организм спрашивает: «А тебе не надоело все это?» – сказал победитель ЧМ-2013 в прыжках в длину.

«Никто мне так ни разу не объяснил, почему я остаюсь без нейтрального статуса и возможности выступать на международных стартах. Я каждый год отправлял заявку в нашу федерацию. А потом спрашивал, почему у меня опять нет допуска, на что получал только заверения в том, что они работали, пытались и хотели. На этом все и заканчивалось.

Ни на одну мою заявку не было ответа из World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций), только в 2017 году незадолго до чемпионата мира меня допустили на остаток сезона. А потом тишина», – добавил Меньков.

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25 комментариев

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Алексей Виноградов
Интересно было бы узнать имена наиболее виновных в этом по его мнению людей.
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TeRex
Ответ Алексей Виноградов
Интересно было бы узнать имена наиболее виновных в этом по его мнению людей.
Что-то мне подсказывает, что в списке этих имён не будет тех, кто действительно в этом виноват.
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Алексей Ильин
Ответ Варлампий Варлампий
Саша - классический ватник, не способный провести логическую связь между действиями России и ответами международных организаций
Варлампий - классический ист, который считает, что за преступления одного человека должна отвечать вся нация. И что это правило работает только с определёнными нациями, а не со всеми.
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Егор Павлов
Ответ Алексей Виноградов
можем сами составить. один коммент - одно имя. кто начнёт? ;-)
Легко. Старец РасПутин
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exzi-i
Ответ Егор Павлов
Легко. Старец РасПутин
Кошка бросила котят - это Путин виноват.
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Алексей Ильин
Ответ Игорь М.
РФ за Сирию, Грузию, Осетию и Чечню тоже не банили. Это другое, да?
Грузия развязала в 2008 году войну во время Олимпийских игр согласно докладу ООН 2009 года, но банить должны были Россию? Найс логика.
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Алексей Виноградов
вообще интересно выходит, конечно.
сначала федерация ЛА стреляет в одну ногу, потом когда она почти заживает президент в другую.
и ты как-то продолжаешь жить, тренироваться и помнишь о то, что одно слово критики - и будешь работать охранником или курьером. и так год за годом бегаешь и прыгаешь на пустом стадионе непонятно ради чего.
Саня, если ты это читаешь и ты приличный человек, с совестью и мозгами - держись. и радуйся, что не родился на несколько лет позже.
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Ali
Ельцин отказал о госдопинг, но следующий снова ввёл чтобы доказать что мы самые сильные. Поэтому Ельцин был лохом
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Алексей Виноградов
Ответ TeRex
Что-то мне подсказывает, что в списке этих имён не будет тех, кто действительно в этом виноват.
можем сами составить.
один коммент - одно имя.
кто начнёт? ;-)
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Алексей Ильин
Ответ TeRex
Что-то мне подсказывает, что в списке этих имён не будет тех, кто действительно в этом виноват.
Те, кто в тени всегда, к сожалению, там и остаются. Все выгодоприобретатели лишь черпают выгоду, оставляя на жертвенном алтаре вместо себя мелких чиновничьих мошек. Вряд ли в этом плане что-то поменяется.
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Pigmalion
Ответ Игорь М.
РФ за Сирию, Грузию, Осетию и Чечню тоже не банили. Это другое, да?
Ну вообще другое. В Сирии по приглашению сирийского правительства. Грузия - защита своих миротворцев и Осетии от грузинской агрессии, Чечня - борьба с сепаратизмом внутри страны.
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