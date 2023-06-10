«Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили». Александр Меньков о санкциях Международной федерации легкой атлетики

Чемпион мира Александр Меньков винит санкции World Athletics в своей нереализованности.

«Я часто вспоминаю свою победу на чемпионате мира, которая случилась десять лет назад. Очень яркие были ощущения. Моя карьера была на взлете, я мог бы еще многого достигнуть, думаю, если бы нас не убрали в ноябре 2015 года. Обидно очень, у меня полкарьеры просто убили.

После всего этого очень сложно искать мотивацию, тренироваться многие годы в ожидании международных стартов. Ты только ждешь, а измученный организм спрашивает: «А тебе не надоело все это?» – сказал победитель ЧМ-2013 в прыжках в длину.

«Никто мне так ни разу не объяснил, почему я остаюсь без нейтрального статуса и возможности выступать на международных стартах. Я каждый год отправлял заявку в нашу федерацию. А потом спрашивал, почему у меня опять нет допуска, на что получал только заверения в том, что они работали, пытались и хотели. На этом все и заканчивалось.

Ни на одну мою заявку не было ответа из (Международной ассоциации легкоатлетических федераций), только в 2017 году незадолго до чемпионата мира меня допустили на остаток сезона. А потом тишина», – добавил .