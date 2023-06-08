Меньков о рекорде России, который он установил в 2013 году: «В ближайшие годы вряд ли кто-то сумеет его улучшить. Не вижу пока таких ребят, к сожалению»

Александр Меньков заявил, что вряд ли в ближайшие годы кто-то побьет рекорд России.

Меньков установил рекорд на чемпионате мира 2013 года в Москве – там он прыгнул на 8,56 м и стал победителем.

«Когда я возвращаюсь на 10 лет назад, то понимаю, что титул чемпиона мира – это единственное, что мне удалось сделать за свою карьеру.

Я стал первым спортсменом из Европы, кому удалось выиграть золото мирового первенства в мужских прыжках в длину. Вошел в историю, и это, конечно, греет душу.

Сумел тогда показать высокий результат, который в России в ближайшие годы вряд ли кто-то сумеет улучшить.

Не вижу пока таких ребят, к сожалению. В 20-22 года нужно уже выходить на уровень 8 метров и дальше, показывать стабильные прыжки. И этот момент меня не радует, конечно», – сказал спортсмен.