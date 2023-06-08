Александр Меньков: «Есть мысли, что этот сезон будет для меня последним. Скорость еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться»

Теги прыжки в длину сборная России Александр Меньков Легкая атлетика

Прыгун в длину Александр Меньков заявил, что может завершить карьеру в конце этого сезона.

Меньков – чемпион мира 2013 года, победитель чемпионата Европы в помещении.

Накануне на Дне прыжков в длину в Москве легкоатлет занял седьмое место с результатом 7,24 м. 

«Последний раз я прыгал за восемь метров в начале прошлого года. Скорость у меня еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться.

Все, что у меня есть сейчас, получается только за счет быстрого разбега. И уже есть мысли, что этот сезон будет для меня последним, но посмотрю еще, как все сложится. 

Хочется, конечно, подольше задержаться в спорте, тяжело резко завязывать. Но в этом сезоне намерен выступать на всех стартах», – сказал Меньков.

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