Александр Меньков: «Есть мысли, что этот сезон будет для меня последним. Скорость еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться»

Прыгун в длину Александр Меньков заявил, что может завершить карьеру в конце этого сезона.

Меньков – чемпион мира 2013 года, победитель чемпионата Европы в помещении.

Накануне на Дне прыжков в длину в Москве легкоатлет занял седьмое место с результатом 7,24 м.

«Последний раз я прыгал за восемь метров в начале прошлого года. Скорость у меня еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться.

Все, что у меня есть сейчас, получается только за счет быстрого разбега. И уже есть мысли, что этот сезон будет для меня последним, но посмотрю еще, как все сложится.

Хочется, конечно, подольше задержаться в спорте, тяжело резко завязывать. Но в этом сезоне намерен выступать на всех стартах», – сказал Меньков.