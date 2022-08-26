Александр Меньков: «Травмы пока не дают возможности далеко прыгать. К зимнему сезону планирую перейти в спринт»

Чемпион мира в прыжках в длину заявил, что хочет на время переквалифицироваться в бегуна на короткие дистанции.

На легкоатлетическом турнире Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в Челябинске Меньков стал третьим с результатом 7,78 м.

«Ахиллы пока не дают мне возможности далеко прыгать, поэтому такие результаты. Из-за травм не получается ни бежать, ни прыгнуть. Хотя физически готов.

Сейчас я немного отдохну, а к зимнему сезону планирую перейти в спринт. Хочу чуть-чуть забыть прыжки и эти ударные нагрузки. Мне необходимо правильно полечиться, но не исключаю, что на один старт выйду как прыгун. Прыжки никуда не денутся, нужно просто быстро разбежаться.

Из моих результатов можно сделать вывод, что еще есть в чем прибавлять мне. Останавливаться сейчас смысла нет, через два года очередная Олимпиада. Я надеюсь, что все-таки дадут мне возможность побороться. Есть еще два года, чтобы восстановиться нормально», – сказал Меньков.