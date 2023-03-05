Чемпионат России в залах. Лысенко, Нидбайкина и Романова одержали победы, Иванюк – 2-й

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Данил Лысенко, Дарья Нидбайкина и другие легкоатлеты победили на чемпионате России в залах.

5 марта прошел заключительный день соревнований.

Легкая атлетика

Чемпионат России в помещении

Москва

5 марта

Женщины

200 м

1. Анастасия Романова – 23,16

2. Софья Провоторова – 23,50

3. Полина Шауло – 24,04

1500 м

1. Анастасия Куницына – 4.34,01

2. София Шепелева – 4.35,01

3. Анастасия Шаронова – 4.37,02

5000 м

1. Александра Вдовина – 16.40,69

2. Елена Сергеева – 16.41,87

3. Мария Резниченко – 16.42,46

Тройной прыжок

1. Дарья Нидбайкина – 14,11

2. Екатерина Конева – 14,08

3. Валерия Воловликова – 13,23

Мужчины

200 м

1. Александр Николаев – 21,02

2. Андрей Лукин – 21,20

3. Матвей Герасимов – 21,21

1500 м

1. Антон Магометов – 3.53,93

2. Павел Саркеев – 3.54,18

3. Максим Кузнецов – 3.54,38

5000 м

1. Тимофей Голоктионов – 14.08,34

2. Алексей Попов – 14.09,30

3. Петр Швецов – 14.10,41

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,34

2. Илья Иванюк – 2,30

3. Алексей Фадеев – 2,26

Тройной прыжок

1. Илья Телькунов – 16,32

2. Антон Бульдов – 16,23

3. Дмитрий Чижиков – 16,11

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