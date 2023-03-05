Чемпионат России в залах. Лысенко, Нидбайкина и Романова одержали победы, Иванюк – 2-й
Данил Лысенко, Дарья Нидбайкина и другие легкоатлеты победили на чемпионате России в залах.
5 марта прошел заключительный день соревнований.
Легкая атлетика
Москва
5 марта
Женщины
200 м
1. Анастасия Романова – 23,16
2. Софья Провоторова – 23,50
3. Полина Шауло – 24,04
1500 м
1. Анастасия Куницына – 4.34,01
2. София Шепелева – 4.35,01
3. Анастасия Шаронова – 4.37,02
5000 м
1. Александра Вдовина – 16.40,69
2. Елена Сергеева – 16.41,87
3. Мария Резниченко – 16.42,46
Тройной прыжок
1. Дарья Нидбайкина – 14,11
2. Екатерина Конева – 14,08
3. Валерия Воловликова – 13,23
Мужчины
200 м
1. Александр Николаев – 21,02
2. Андрей Лукин – 21,20
3. Матвей Герасимов – 21,21
1500 м
1. Антон Магометов – 3.53,93
2. Павел Саркеев – 3.54,18
3. Максим Кузнецов – 3.54,38
5000 м
1. Тимофей Голоктионов – 14.08,34
2. Алексей Попов – 14.09,30
3. Петр Швецов – 14.10,41
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,34
2. Илья Иванюк – 2,30
3. Алексей Фадеев – 2,26
Тройной прыжок
1. Илья Телькунов – 16,32
2. Антон Бульдов – 16,23
3. Дмитрий Чижиков – 16,11
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