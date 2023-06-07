Хавьер Сотомайор: «Фидель Кастро был влюблен в спорт. Он умел мотивировать спортсменов, очень внимательно относился к нам»

Олимпийский чемпион Хавьер Сотомайор рассказал о влиянии Фиделя Кастро на кубинский спорт.

– Владимир Путин периодически устраивает приемы для спортсменов. Вы были знакомы с Фиделем Кастро?

– У нас были отличные отношения, Фидель много с нами общался. Любой президент, любящий спорт, всегда будет рядом со спортсменами.

Рауль (Кастро) вот не был таким большим любителем спорта. А Фидель – да. Он с детских лет сам занимался спортом. Он был влюблен в спорт, и это была лучшая эпоха в спортивной истории Кубы.

– У Фиделя вообще большой ореол легендарности. Вы его как воспринимали – как легенду, человека-историю?

– Он был большим мотиватором для всех. Умел мотивировать спортсменов. Не только меня. Очень внимательно относился к нам.

И всегда после крупных турниров, в которых принимала участие сборная Кубы, будь то чемпионаты мира или Олимпийские игры, он всегда нас встречал, – рассказал Сотомайор.

Фидель Кастро – друг Марадоны и баскетболист