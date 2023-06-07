«Они не против России, но появился некий «американский менталитет». Многое не так, как раньше». Олимпийский чемпион Сотомайор о кубинской молодежи

Теги прыжки в высоту сборная Кубы Хавьер Сотомайор Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Сотомайор высказался об «американском менталитете» кубинской молодежи.

– Дети Советского Союза воспитывались на понятии дружбы между СССР и Кубой. Сейчас ситуация сильное изменилась? Как на Кубе относятся к русским?

– Нельзя сказать, что в последнее время нас с русскими как-то разделили. Но экономика Кубы зависит от многих других факторов. Сейчас есть большие ожидания, что Россия снова будет входить в кубинскую экономику. Это ожидания не кубинцев из Майами, а кубинцев с Кубы, ха-ха.

– Но ведь влияние США сейчас очень большое?

– Да-а-а…

– Молодежь все же теперь больше придерживается проамериканских взглядов?

– Молодежь – да, есть немного. Конечно, все понимают, что мы можем получить больше поддержки от России, чем от США. Но многое не так, как раньше. Нет, они не против России, но появился некий «американский менталитет».

Честно говоря, на Кубе большинство людей сейчас предпочитает не говорить о политике, – сказал олимпийский чемпион Барселоны-1992 по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор, выступавший за сборную Кубы.

16 комментариев

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Дмитрий
Ответ Savardus
Деды везде одинаковые. "Вот бы было так как раньше, когда я молодым был".
Это те деды, которые не смогли сбежать во Флориду. Деды, у которых получилось, такого не скажут)
+18
-3
+15
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Savardus
Деды везде одинаковые.

"Вот бы было так как раньше, когда я молодым был".
+16
-3
+13
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Ебздрогыч
Конечно, все понимают, что мы можем получить больше поддержки от России, чем от США.

Может нужно развиваться самим, а не ждать подачек от других стран и выбирать кто даст больше? И, выбирая между экономическим развитием отношений (именно развитием отношением, а не тупо вливанием бабла за поддержку политики) с США и Россией в стадии СВО - тут выбор как бы очевиден
+13
-1
+12
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Pikachu Pikachu
Напомню, Куба недавно на референдуме легализовала однополые браки
+13
-1
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Игорь Новиков
Конечно, молодежь хочет жить в американской модели, а не в совке. Это очевидно.
+6
-2
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Рахим Фунтик Стерлинг
Зря долг получается списали?
+3
0
+3
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Павел Мельников
Ответ Mr. Jones
Ну и что?)
Так это едва ли не самая главная угроза сейчас, если телевизор включить. Вместе с нацистами и наркоманами.
+3
0
+3
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jimmilee**
Этот выбор очевиден если обе страны настроены по партнерски.

А если один победнее, но Партнер, а другой побогаче, но намерен тебя пограбить в режиме «бусы на золото», то уже все не так очевидно
+1
0
+1
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Mr. Jones
Ответ Pikachu Pikachu
Напомню, Куба недавно на референдуме легализовала однополые браки
Ну и что?)
+2
-1
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Иван Алейников
Ответ Pikachu Pikachu
Напомню, Куба недавно на референдуме легализовала однополые браки
Жесть. Рауль Кастро отошел же от дел? Ему должно быть за 90
+1
0
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Сергей Фетисов
Просто они ещё помнят как мы их предали.оставили с США бороться за свою свободу.Не хотели превратиться в Гаити.
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АСтигматизьм
Ответ Ебздрогыч
Конечно, все понимают, что мы можем получить больше поддержки от России, чем от США. Может нужно развиваться самим, а не ждать подачек от других стран и выбирать кто даст больше? И, выбирая между экономическим развитием отношений (именно развитием отношением, а не тупо вливанием бабла за поддержку политики) с США и Россией в стадии СВО - тут выбор как бы очевиден
Ну да, ну да. Хорошо с умным видом трындеть о том, как кому надо развиваться, сидя ж...(задом) на озере нефти)
Все что есть у карибских островов для развития - это пальмы, море, песок и ром. С такими исходными данными не больно разгуляешься.
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Mr. Jones
Ответ Павел Мельников
Так это едва ли не самая главная угроза сейчас, если телевизор включить. Вместе с нацистами и наркоманами.
Так это ведь наш телевизор. Для кубинских коммуняк игры в "традиционализм" не имеют смысла, ибо для Кубы традиционализм = рабство, никаких славных предков с систематическими подвигами даже придумать нереально. Для них это наоборот, самая маленькая уступка, чтобы показать человечность, ничем не пожертвовав, от нее никому по большому счету ни жарко, ни холодно, это же не кормушку отдавать в частные руки.)
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Виталий ВВАЙ
Ответ Arty Novikoff
Куба - это пример омерзительной политики США по отношению к людям других стран. Не получилось подчинить, не получилось оккупировать военным путем - так мстят экономически. Уже больше 60! лет прошло, уже умер Кастро, но американцы продолжают мстить. И ведь страдает не элита (эти никогда не страдают), страдают миллионы простых кубинцев. Действуя таким образом, США показывают, что так будет со всеми странами, кто пойдет против них. Поэтому-то они и стараются задерживать в развитии и гнобить Россию и Китай - так как это единственные страны, которые могут нанести США непоправимый урон. Разовьются условные Бразилия или Индия - будут гнобить и их. Так как они являются идеологическими фанатиками и "мессионерами". А это очень опасно.
Вот ты пишешь "единственные страны, которые могут нанести США непоправимый урон". Китай, возможно, и может. А что может россия? Даже Авдеевку да Марьянку не может взять, а это окраины Донецка.
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