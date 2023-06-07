«Они не против России, но появился некий «американский менталитет». Многое не так, как раньше». Олимпийский чемпион Сотомайор о кубинской молодежи

Олимпийский чемпион Сотомайор высказался об «американском менталитете» кубинской молодежи.

– Дети Советского Союза воспитывались на понятии дружбы между СССР и Кубой. Сейчас ситуация сильное изменилась? Как на Кубе относятся к русским?

– Нельзя сказать, что в последнее время нас с русскими как-то разделили. Но экономика Кубы зависит от многих других факторов. Сейчас есть большие ожидания, что Россия снова будет входить в кубинскую экономику. Это ожидания не кубинцев из Майами, а кубинцев с Кубы, ха-ха.

– Но ведь влияние США сейчас очень большое?

– Да-а-а…

– Молодежь все же теперь больше придерживается проамериканских взглядов?

– Молодежь – да, есть немного. Конечно, все понимают, что мы можем получить больше поддержки от России, чем от США. Но многое не так, как раньше. Нет, они не против России, но появился некий «американский менталитет».

Честно говоря, на Кубе большинство людей сейчас предпочитает не говорить о политике, – сказал олимпийский чемпион Барселоны-1992 по прыжкам в высоту Хавьер Сотомайор, выступавший за сборную Кубы.