Дайрон Роблес: «Шубенков – самый сильный барьерист последнего десятилетия. Желаю ему всего самого лучшего и чтобы он продолжал карьеру»
Дайрон Роблес назвал Сергея Шубенкова самым сильным барьеристом последнего десятилетия.
Роблес – приглашенный гость Недели легкой атлетики в Москве. Он принял участие в забеге на Никольской улице.
«Очень сложная ситуация для Сергея. Мы вчера виделись с ним на Никольской, разговаривали про эту ситуацию.
Он очень мотивирован. Конечно, Шубенков – самый сильный барьерист последнего десятилетия. Я желаю ему всего самого лучшего, и чтобы он продолжал карьеру», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2008.
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