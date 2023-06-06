Дайрон Роблес: «Шубенков – самый сильный барьерист последнего десятилетия. Желаю ему всего самого лучшего и чтобы он продолжал карьеру»

Дайрон Роблес назвал Сергея Шубенкова самым сильным барьеристом последнего десятилетия.

– приглашенный гость Недели легкой атлетики в Москве. Он принял участие в забеге на Никольской улице.

«Очень сложная ситуация для . Мы вчера виделись с ним на Никольской, разговаривали про эту ситуацию.

Он очень мотивирован. Конечно, Шубенков – самый сильный барьерист последнего десятилетия. Я желаю ему всего самого лучшего, и чтобы он продолжал карьеру», – сказал олимпийский чемпион Пекина-2008.