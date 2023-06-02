Олимпийские чемпионы Дайрон Роблес и Аньер Гарсиа примут участие в показательном забеге на Неделе легкой атлетики в Москве

Теги Бег Дайрон Роблес сборная Кубы Р-Спорт Аньер Гарсиа Легкая атлетика

Олимпийские чемпионы кубинцы Роблес и Гарсиа выступят на Неделе легкой атлетики в Москве.

Они примут участие в показательном забеге на 60 метров, который пройдет на Никольской улице 5 июня. 

«Уже предвкушаю визит в Москву, где пробегу по одной из самых красивых центральных улиц. Перенести легкоатлетические соревнования со стадиона в центр столицы – это невероятно! Уверен, нас ждут потоки энергии и обмен эмоциями со зрителями», – заявил Роблес.

«Мне очень нравится формат этого забега! Креатив – это то, что идет на пользу легкой атлетике. Я рад, что могу способствовать популяризации любимого вида спорта и поддержать российских атлетов», – сказал Гарсиа.

Дайрону Роблесу 36 лет, он олимпийский чемпион Пекина-2008, экс-рекордсмен в беге на 110 м c барьерами. 

Аньер Гарсиа (47) – олимпийский чемпион Сиднея-2000 в беге на 110 м с барьерами. 

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