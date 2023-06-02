«Мы не должны винить Олимпиаду во всех наших бедах». Министр спорта Франции о плане перемещения бездомных из Парижа на время Игр

Министр спорта Франции призвала не винить Олимпиаду-2024 из-за ситуации с бездомными.

В настоящее время около 5 тысяч гостиничных номеров в Иль-де-Франс (Парижский регион) используются для временного размещения бездомных. Но владельцы помещений хотят освободить места для гостей летней Олимпиады – она пройдет в Париже в 2024 году.

Ожидается, что этих бездомных распределят по другим пунктам размещения, открытым в различных регионах Франции. Это вызвало критику, в частности, от депутата Национального собрания страны Адриана Клуэ – он заявил, что людей со сложным социальным положением хотят переместить принудительно, чтобы «скрыть от участников Олимпиады».

Французский министр спорта Амели Удеа-Кастера в свою очередь заявила, что не считает Игры источником проблемы.

«Мы не должны винить Олимпиаду во всех наших бедах. Важно не искажать факты и не считать, что Олимпийские игры ответственны за все проблемы. Не стоит мешать все в одну кучу.

Перед нами стоит серьезный вопрос насчет временного жилья, но это не вина Олимпиады. Сегодня у нас порядка 200 тысяч мест для оказания помощи, что является рекордом с 2017 года, и мы знаем, что во многом они сконцентрированы в Иль-де-Франс.

Мы должны справиться с этой ситуацией и предложить лучшие условия», – сказала Удеа-Кастера в эфире France 2.