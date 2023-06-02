«Мы не должны винить Олимпиаду во всех наших бедах». Министр спорта Франции о плане перемещения бездомных из Парижа на время Игр
Министр спорта Франции призвала не винить Олимпиаду-2024 из-за ситуации с бездомными.
В настоящее время около 5 тысяч гостиничных номеров в Иль-де-Франс (Парижский регион) используются для временного размещения бездомных. Но владельцы помещений хотят освободить места для гостей летней Олимпиады – она пройдет в Париже в 2024 году.
Ожидается, что этих бездомных распределят по другим пунктам размещения, открытым в различных регионах Франции. Это вызвало критику, в частности, от депутата Национального собрания страны Адриана Клуэ – он заявил, что людей со сложным социальным положением хотят переместить принудительно, чтобы «скрыть от участников Олимпиады».
Французский министр спорта Амели Удеа-Кастера в свою очередь заявила, что не считает Игры источником проблемы.
«Мы не должны винить Олимпиаду во всех наших бедах. Важно не искажать факты и не считать, что Олимпийские игры ответственны за все проблемы. Не стоит мешать все в одну кучу.
Перед нами стоит серьезный вопрос насчет временного жилья, но это не вина Олимпиады. Сегодня у нас порядка 200 тысяч мест для оказания помощи, что является рекордом с 2017 года, и мы знаем, что во многом они сконцентрированы в Иль-де-Франс.
Мы должны справиться с этой ситуацией и предложить лучшие условия», – сказала Удеа-Кастера в эфире France 2.
А, то есть по вашему во Франции так всё хорошо, что даже бездомные — не бездомные?
И вообще это их выбор, им дают все возможности выйти из нищеты, просто сами не хотят, потому что у них такой стиль жизни и... Э... Методичку вашу уже подзабыл, продолжи за меня, пожалуйста.
Видимо давно в новости не заходили, мерзкие совки успели прибрать к рукам один из центров капитализма.
Проживая в 80м в городе, где тоже проходили соревнования Олимпиады, мог наблюдать алкашей, которые, впрочем, в подпитии не попрошайничали и под кустами, как сейчас, не валялись, а старались быстро-быстро мимо милиции переместиться в квартиры, которые обычно у всех у них были.
Первого же реально бомжа я увидел в 1990м. В Париже как раз.
Молодой человек. Вам всего 60. Что и откуда вы знаете про Ивана Грозного? Было бы вам 600, можно было бы ещё послушать