«Мы не должны винить Олимпиаду во всех наших бедах». Министр спорта Франции о плане перемещения бездомных из Парижа на время Игр

Теги Париж-2024 Амели Удеа-Кастера Легкая атлетика

Министр спорта Франции призвала не винить Олимпиаду-2024 из-за ситуации с бездомными.

В настоящее время около 5 тысяч гостиничных номеров в Иль-де-Франс (Парижский регион) используются для временного размещения бездомных. Но владельцы помещений хотят освободить места для гостей летней Олимпиады – она пройдет в Париже в 2024 году.

Ожидается, что этих бездомных распределят по другим пунктам размещения, открытым в различных регионах Франции. Это вызвало критику, в частности, от депутата Национального собрания страны Адриана Клуэ – он заявил, что людей со сложным социальным положением хотят переместить принудительно, чтобы «скрыть от участников Олимпиады».

Французский министр спорта Амели Удеа-Кастера в свою очередь заявила, что не считает Игры источником проблемы.

«Мы не должны винить Олимпиаду во всех наших бедах. Важно не искажать факты и не считать, что Олимпийские игры ответственны за все проблемы. Не стоит мешать все в одну кучу.

Перед нами стоит серьезный вопрос насчет временного жилья, но это не вина Олимпиады. Сегодня у нас порядка 200 тысяч мест для оказания помощи, что является рекордом с 2017 года, и мы знаем, что во многом они сконцентрированы в Иль-де-Франс.

Мы должны справиться с этой ситуацией и предложить лучшие условия», – сказала Удеа-Кастера в эфире France 2.

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29 комментариев

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Mohnatiy
Разогнать всех подозрительных элементов из столицы на время проведения олимпиады? Что за совковая жесть!... В смысле - это Париж???
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Kirsan Sumbayev
Где то такое было.
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Onion
Ответ Назар Игорь
Конечно было, Москва 1980 год. Только в Москве бездомные жили не в муниципальных квартирах а на улицах, в заброшенных домах без коммунальных удобств, в подвалах. Как можно было гостям Олимпиады показать что в "лучшем городе земли" тысячи бомжей.
Молодой человек, Вам 22 годика всего, что и откуда Вы знаете про 1980й?)))
+12
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Фарид Харисов
Ответ Назар Игорь
Конечно было, Москва 1980 год. Только в Москве бездомные жили не в муниципальных квартирах а на улицах, в заброшенных домах без коммунальных удобств, в подвалах. Как можно было гостям Олимпиады показать что в "лучшем городе земли" тысячи бомжей.
"Только в Москве бездомные жили не в муниципальных квартирах, а на улицах."

А, то есть по вашему во Франции так всё хорошо, что даже бездомные — не бездомные?
И вообще это их выбор, им дают все возможности выйти из нищеты, просто сами не хотят, потому что у них такой стиль жизни и... Э... Методичку вашу уже подзабыл, продолжи за меня, пожалуйста.
+7
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Roman Shnel
Ответ Философ Востока
Напоминает случай, когда в 1980г убирали бездомных из Москвы в преддверии Олимпиады.
Не бездомных , а алкоголиков , тунеядцев жильё у них было на улице не жили
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старые кеды
)))ждем вой либеральной общественности! что за тоталитарные методы?!!
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Branshtain
Ответ старые кеды
)))ждем вой либеральной общественности! что за тоталитарные методы?!!
Русская либеральная миграция орёт - вышвырните мигрантов и бомжей из Парижа. Отечественные либералы, по взглядам соответствуют американским республиканцам.
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Мишаня Кашников
101 км по парижски?
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haymaker
Ответ Фарид Харисов
"Только в Москве бездомные жили не в муниципальных квартирах, а на улицах." А, то есть по вашему во Франции так всё хорошо, что даже бездомные — не бездомные? И вообще это их выбор, им дают все возможности выйти из нищеты, просто сами не хотят, потому что у них такой стиль жизни и... Э... Методичку вашу уже подзабыл, продолжи за меня, пожалуйста.
давайте всё же по существу. В новости написано, что 5 тысяч бездомных живут в гостиницах. В Москве хоть один бездомный живёт в гостинице?
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ДМ-1чемпион
Ответ haymaker
оооо, целых 5 тыщ. Ещё несколько дней и шемякинцы, живущие на стадионе, их переплюнут
Ты что делаешь на РУССКОМ сайте, мыкола!?
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haymaker
Ответ Mohnatiy
Разогнать всех подозрительных элементов из столицы на время проведения олимпиады? Что за совковая жесть!... В смысле - это Париж???
ты забыл повизжать на тему, что предварительно эти варвары их заперли в гостиничных номерах и насильно кормили
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Фарид Харисов
Ответ Mohnatiy
Разогнать всех подозрительных элементов из столицы на время проведения олимпиады? Что за совковая жесть!... В смысле - это Париж???
А вы что, не знали про Парижскую Социалистическую Республику?

Видимо давно в новости не заходили, мерзкие совки успели прибрать к рукам один из центров капитализма.
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Onion
Ответ Андрей Вдонин
Безотносительно темы, но меня всегда смешат такие вопросы. Молодой человек. Вам всего 60. Что и откуда вы знаете про Ивана Грозного? Было бы вам 600, можно было бы ещё послушать
Я и не пишу про Ивана Грозного. Если очень хочется - придется заняться серьезной научной работой, потратить время и ресурс. Так что ничего смешного.
Проживая в 80м в городе, где тоже проходили соревнования Олимпиады, мог наблюдать алкашей, которые, впрочем, в подпитии не попрошайничали и под кустами, как сейчас, не валялись, а старались быстро-быстро мимо милиции переместиться в квартиры, которые обычно у всех у них были.
Первого же реально бомжа я увидел в 1990м. В Париже как раз.
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Ярик01
101ый километр, French edition
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Jonathan Kramnikov
Ответ Onion
Молодой человек, Вам 22 годика всего, что и откуда Вы знаете про 1980й?)))
чем младше блохер/афтар, тем хуже ему жилось в совке
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haymaker
Ответ Мишаня Кашников
знаете они там по другому бомжуют, как то по демократически по европейски
если бы ты не жил безывылазно в своей дыре, ты бы знал, что таки да. В крупных городах в Европе не так уж мало бездомных, но отношением к ним совершенно другое, они сравнительно чистые и не бухие/под веществами, имущества у них бывает побольше, чем у среднего жителя российской глубинки.
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Андрей Вдонин
Ответ Onion
Молодой человек, Вам 22 годика всего, что и откуда Вы знаете про 1980й?)))
Безотносительно темы, но меня всегда смешат такие вопросы.

Молодой человек. Вам всего 60. Что и откуда вы знаете про Ивана Грозного? Было бы вам 600, можно было бы ещё послушать
+4
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yriiguran
Ответ haymaker
если бы ты не жил безывылазно в своей дыре, ты бы знал, что таки да. В крупных городах в Европе не так уж мало бездомных, но отношением к ним совершенно другое, они сравнительно чистые и не бухие/под веществами, имущества у них бывает побольше, чем у среднего жителя российской глубинки.
И где они столько имущества держат?
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Мишаня Кашников
Ответ Фарид Харисов
"Только в Москве бездомные жили не в муниципальных квартирах, а на улицах." А, то есть по вашему во Франции так всё хорошо, что даже бездомные — не бездомные? И вообще это их выбор, им дают все возможности выйти из нищеты, просто сами не хотят, потому что у них такой стиль жизни и... Э... Методичку вашу уже подзабыл, продолжи за меня, пожалуйста.
знаете они там по другому бомжуют, как то по демократически по европейски
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гилберт
Нормуль там бездомные устроились. Бомжуют в отелях Иль Де Франс.
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Roman Shnel
Отправят за 101 километр?
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Философ Востока
Напоминает случай, когда в 1980г убирали бездомных из Москвы в преддверии Олимпиады.
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