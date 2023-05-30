Адам Пити о проблемах с психическим здоровьем: «Надеюсь добраться до Олимпиады с очень хорошим настроем и, самое главное, быть счастливым»

Теги сборная Великобритании Париж-2024 Адам Пити Водные виды

Трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити рассказал о проблемах с психическим здоровьем.

28-летний спортсмен выступает за Великобританию. Ранее он сообщал о депрессии и проблемах с алкоголем, также ему диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Мой хороший друг говорил, что золотая медаль – это самое классное, что можно на себя примерить. Потому что вам кажется, что это решает все ваши проблемы. Но это не так.

Я сделал перерыв, так как постоянно стремился к золотой медали или мировому рекорду. Я поразмышлял о будущем и сказал: «Хорошо, если я добьюсь этого, моя жизнь наладится или станет лучше?» Нет.

Поэтому найдите время, чтобы по‑настоящему подумать о том, кто вы есть, чего вы хотите от жизни, а затем идите за золотой медалью.

Надеюсь добраться до Олимпиады с очень хорошим настроем и, что самое главное, быть счастливым», – сказал Пити.

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