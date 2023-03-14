Глава WADA: «Вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой»

Теги допинг WADA РУСАДА ТАСС Витольд Банька Легкая атлетика

РУСАДА будет лишено статуса соответствия, пока не выполнит условия для восстановления. 

Об этом заявил глава WADA Витольд Банька. 

«РУСАДА остается лишенным статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления. Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой.

Решение лишить РУСАДА статуса соответствия связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года, которое привело к определенным последствиям для российского спорта.

Мы надеялись на более жесткое наказание, но, к сожалению, нам этого добиться не удалось», – заявил Банька на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне. 

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8 комментариев

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Agura
Вера в реальную независимость WADA уничтожена самой организацией!
Почему не проведено расследование по факту задержки пробы в шведской лаборатории и не наказаны виновные???
В Швеции не было локдауна из-за низкой заболеваемости коронавирусом. Или болел исключительно персонал антидопинговой лаборатории???
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encaro_one
Ответ Pennywise
Вера в беспристрастность WADA остается очень слабой.
Если что-то не устраивает и явный подлог у ВАДА в отношении России, всегда можно выйти из мерзкой организации. Что терпеть несправедливость.
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smiryar
Мы хотели более жёсткого наказания России, но с нас требуют какие-то доказательства....
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Lala M
И тут вера, у них там, что заседание Синода?
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рашит мухаметшин
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Skyolker
Зато чинуши из РусАда готовы без оглядки бросить своего же спортсмена под поезд, которого раньше защищали, чтобы задницы свои прикрыть и статус восстановить.
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АннаФ
Гиены.
Больше и добавить особо нечего.
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Pennywise
Вера в беспристрастность WADA остается очень слабой.
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