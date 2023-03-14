Глава WADA: «Вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой»

РУСАДА будет лишено статуса соответствия, пока не выполнит условия для восстановления.

Об этом заявил глава WADA Витольд Банька.

«РУСАДА остается лишенным статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления. Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой.

Решение лишить статуса соответствия связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда ( ) от 2020 года, которое привело к определенным последствиям для российского спорта.

Мы надеялись на более жесткое наказание, но, к сожалению, нам этого добиться не удалось», – заявил Банька на ежегодном симпозиуме в Лозанне.