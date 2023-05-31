Ягудин, Карякин и Кокляев примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Теги Алексей Ягудин Бег Сергей Карякин Михаил Кокляев Легкая атлетика

Алексей Ягудин, Сергей Карякин и Михаил Кокляев выйдут на старт забега на 60 м.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. 

«Уверен, многие со мной согласятся: в прошлом году костюмированный забег, в котором я участвовал, стал вишенкой на торте Недели легкой атлетики. Это было и весело, и азартно.

К сожалению, мне не удалось победить, я прибежал только шестым. Но в этот раз шансов гораздо больше: и дистанция на 40 метров короче, и соперников будет не 7, а всего 2 или 3, так что поборемся!

Друзья спрашивают, побегу ли я снова в костюме Чубакки. Приходите на Никольскую и увидите сами!» – сказал Ягудин.

«Не думал, что когда-нибудь буду принимать участие в легкоатлетических соревнованиях, но поддержать турнир, который прогремел в прошлом году на всю страну, а теперь даже вышел за рамки спортивного стадиона, большая честь и радость для меня. 

Наш беговой баттл – очередное доказательство того, что спорт объединяет. Кто знает, сегодня легкая атлетика на Никольской, а завтра тяжелая – на крыше ГУМа...

Спорт для людей и про людей, и это очень здорово, что большой спорт расширяет свои рамки, чтобы привлекать как можно больше зрителей и популяризировать физическую культуру в целом», – заявил восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Валиева, Загитова, Акатьева и Петросян примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве

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5 комментариев

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Olga.t
Смотреть на костюмированный самодеятельный номер не только неинтересно, но и неприятно.
Вы же спортсмены, попробуйте пробежать нормально. Не корову же проиграете)
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Bartez1986
Кокляев тот ещё спринтер, конечно. Такую пилораму пойди разгони
+2
0
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papadok
Ответ Olga.t
Смотреть на костюмированный самодеятельный номер не только неинтересно, но и неприятно. Вы же спортсмены, попробуйте пробежать нормально. Не корову же проиграете)
Вес Кокляева - 160 кг. Если он нормально пробежит, придется МЧС вызывать, чтобы его в "скорую" погрузить. По-хорошему, он двух других может взять подмышки и с ними дистанцию пройти :)
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Olga.t
Ответ papadok
Вес Кокляева - 160 кг. Если он нормально пробежит, придется МЧС вызывать, чтобы его в "скорую" погрузить. По-хорошему, он двух других может взять подмышки и с ними дистанцию пройти :)
Ну так его не под дулом пистолета поведут на старт))
Взрослый дяденька.
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