Ягудин, Карякин и Кокляев примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве

Алексей Ягудин, Сергей Карякин и Михаил Кокляев выйдут на старт забега на 60 м.

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

«Уверен, многие со мной согласятся: в прошлом году костюмированный забег, в котором я участвовал, стал вишенкой на торте Недели легкой атлетики. Это было и весело, и азартно.

К сожалению, мне не удалось победить, я прибежал только шестым. Но в этот раз шансов гораздо больше: и дистанция на 40 метров короче, и соперников будет не 7, а всего 2 или 3, так что поборемся!

Друзья спрашивают, побегу ли я снова в костюме Чубакки. Приходите на Никольскую и увидите сами!» – сказал Ягудин.

«Не думал, что когда-нибудь буду принимать участие в легкоатлетических соревнованиях, но поддержать турнир, который прогремел в прошлом году на всю страну, а теперь даже вышел за рамки спортивного стадиона, большая честь и радость для меня.

Наш беговой баттл – очередное доказательство того, что спорт объединяет. Кто знает, сегодня легкая атлетика на Никольской, а завтра тяжелая – на крыше ГУМа...

Спорт для людей и про людей, и это очень здорово, что большой спорт расширяет свои рамки, чтобы привлекать как можно больше зрителей и популяризировать физическую культуру в целом», – заявил восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Валиева, Загитова, Акатьева и Петросян примут участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве