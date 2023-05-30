ФИДЕ о Карякине на Кубке мира: «Участие российского шахматиста возможно только под флагом ФИДЕ. Он должен до 2 июня подтвердить свое участие»

ФИДЕ не разрешат Сергею Карякину играть на Кубке мира под российским флагом.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Турнир пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа, Карякин входит в предварительный список участников. Но ранее гроссмейстер отказывался выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Ни Сергею Карякину, ни любому другому российскому шахматисту нельзя играть под российским флагом, решение, принятое советом ФИДЕ (Международной шахматной федерации) 27 февраля 2022 года, до сих пор остается в силе.

Таким образом, участие российского шахматиста в Кубке мира 2023 года возможно только под флагом ФИДЕ. Сергей Карякин должен до 2 июня 2023 года подтвердить свое участие в этом Кубке мира. Если он захочет участвовать, это будет возможно только на обозначенных выше условиях», – сообщили в ФИДЕ.