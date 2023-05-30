ФИДЕ о Карякине на Кубке мира: «Участие российского шахматиста возможно только под флагом ФИДЕ. Он должен до 2 июня подтвердить свое участие»

Теги ФИДЕ Кубок мира Сергей Карякин Шахматы

ФИДЕ не разрешат Сергею Карякину играть на Кубке мира под российским флагом.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Турнир пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа, Карякин входит в предварительный список участников. Но ранее гроссмейстер отказывался выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Ни Сергею Карякину, ни любому другому российскому шахматисту нельзя играть под российским флагом, решение, принятое советом ФИДЕ (Международной шахматной федерации) 27 февраля 2022 года, до сих пор остается в силе.

Таким образом, участие российского шахматиста в Кубке мира 2023 года возможно только под флагом ФИДЕ. Сергей Карякин должен до 2 июня 2023 года подтвердить свое участие в этом Кубке мира. Если он захочет участвовать, это будет возможно только на обозначенных выше условиях», – сообщили в ФИДЕ.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий