Алексей Вербов: «Я не думаю, что какой-либо из наших спортсменов будет подписывать документы против своей страны. Это просто нонсенс, неадекватная история»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Алексей Вербов МОК Олимпийская сборная России Зенит-Казань Политика Волейбол

Олимпийский призер Алексей Вербов назвал нонсенсом критерии для допуска россиян к турнирам.

– Что думаете по поводу последних рекомендаций МОК по допуску россиян? МОК рекомендовал федерациям допускать русских в нейтральном статусе, без флага и с критерием, что спортсмен не поддерживает СВО. При этом командные виды спорта не собираются допускать на Олимпийские игры.

– В этом вопросе и кроется ответ. Мы слишком много должны сделать. При этом сразу обрубили все шансы моего вида спорта. Я не думаю, что какой-либо из наших спортсменов будет подписывать документы против своей страны. Это просто какой-то нонсенс, неадекватная история.

Я понимаю, что они (МОК) хотят и себя как-то обелить, что вот, мол, мы допустили вас, а дальше вы сами принимайте решение, это ваш выбор. Вся эта история, видимо, вырулит к тому, что мы сами откажемся выступать на всех этих многочисленных условиях, которые сейчас выдвинул МОК. Если все говорят, что спорт вне политики, то почему спорт сейчас втянули в эту историю?

– И спортсмены страдают из-за политики.

– Грех сейчас говорить, что спортсмены страдают. Поверните голову и увидите настоящие сложности и ужасы. И это далеко не про нас. Вопрос в том, что политические решения почему-то переносят на спорт.

При этом всегда говорилось, что миссия спорта и олимпийского движения – объединение народов, – ответил двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2004, 2008) по волейболу и главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов.

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1 комментарий

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La Gushka
Кончится всё не тогда, когда стрелять прекратят, а когда Генассамблея ООН затвердит новый статус-кво.
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