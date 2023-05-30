Клишина о нейтральном статусе: «Мы ездили даже на коммерческие соревнования без флага и гимна. Российские легкоатлеты с этим смирились»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась о выступлениях в нейтральном статусе.

– Сейчас в России много дискутируют о том, стоит ли соглашаться выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вообще заявила, что не пустит наших спортсменов на таких условиях.

– Другие виды спорта находятся в несколько иной ситуации, поэтому могу говорить только о легкой атлетике. Очень узкому кругу спортсменов выдавался допуск, и мы ездили даже на коммерческие соревнования без флага и гимна.

Возможно, кому-то и не понравится такое суждение, но российские легкоатлеты с этим смирились. В нынешних реалиях приходилось жить именно так: либо ты соглашаешься на предложенные условия, либо не выступаешь на международных соревнованиях.

Более того, каждый год ведущие российские легкоатлеты вынуждены были ждать, порой очень долго, допуска от World Athletics или Международного олимпийского комитета.

Бессрочный был только у меня. Остальные вынуждены были бороться за себя два раза в год, перед началом зимнего и летнего сезонов, – сказала серебряный призер ЧМ-2017.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении