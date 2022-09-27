Дарья Клишина: «Для тренировок нужна серьезная мотивация – ради чего отдаешь все силы. Сейчас мне сложно найти такой стимул»

Серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в длину Дарья Клишина рассказала о сложностях с мотивацией на тренировках.

Нынешний сезон спортсменка пропускала из-за беременности.

– Когда вернетесь к физическим нагрузкам?

– Когда буду весить столько же, сколько и до родов. Потом получу разрешение своего врача на такую активность и отправлюсь в реабилитационный центр во Флориде.

Он специализируется на реабилитации после спортивных травм. Там составляют тренировочную программу, занимаются твоим питанием и восстановлением после нагрузок.

Я хорошо знаю этих специалистов, потому что ежегодно перед сезоном приезжала к ним на 3-4 недели, занималась прокачкой всех мелких мышц.

– А тренировки в планах есть?

– Для них нужна серьезная мотивация, понимание, ради чего ты отдаешь все свои силы. Сейчас мне сложно найти такой стимул.

Но я продолжаю заниматься развитием разных спортивных брендов, есть несколько своих проектов, – рассказала Клишина.

Драма Клишиной в Токио: травмировалась, так и не прыгнув, и покинула стадион в инвалидном кресле (ну а дальше – допинг-офицеры)