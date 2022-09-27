Легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что ее первый сын родился в США четыре года назад

Серебряный призер ЧМ-2017 по прыжкам в длину Дарья Клишина призналась, что впервые стала матерью четыре года назад.

В июне этого года Клишина родила сына. О том, что у нее есть еще один ребенок, спортсменка ранее не рассказывала.

«Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребенка. Все сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец.

Но декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор, ведь впереди был сложнейший олимпийский сезон. И я начала прыгать уже через 8 месяцев после родов.

Оба моих сына появились на свет в Америке. Старший – в Нью-Йорке, младший – в Майами. Рожала традиционно: в госпитале под присмотром опытных врачей. Я не сторонница всяких экспериментов, родов дома или в каких-то необычных условиях, но тех, кому это близко, не осуждаю, ведь главное, чтобы женщина чувствовала себя спокойно и уверенно.

У меня была отличная группа поддержки. Муж все время находился рядом, в том числе в родильной палате. Домой нас выписали на второй день», – рассказала Клишина в интервью журналу «Легкая атлетика».

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