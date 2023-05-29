Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году (отчет WADA)
WADA выявило 135 нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами в 2020 году.
Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Это худший показатель в мире за данный период.
На втором месте по количеству нарушений оказалась Индия (59), на третьем – США (57).
Всего в мире в 2020 году было зафиксировано 935 нарушений антидопинговых правил. Правила были нарушены спортсменами 91 страны в 67 видах спорта.
А то может оказаться, что индусов 95 раз проверили - 95 раз поймали.)))
Все "честные и чистые" , кроме России.
https://www.sport-express.ru/doping/reviews/kakaya-strana-lidiruet-po-kolichestvu-doping-testov-v-mire-gde-bolshe-vsego-polozhitelnyh-testov-1753145/
Честные западные люди уже все давно придумали
И про честность не поклонникам допингистов вещать)