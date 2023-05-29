Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году (отчет WADA)

WADA выявило 135 нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами в 2020 году.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Это худший показатель в мире за данный период.

На втором месте по количеству нарушений оказалась Индия (59), на третьем – США (57).

Всего в мире в 2020 году было зафиксировано 935 нарушений антидопинговых правил. Правила были нарушены спортсменами 91 страны в 67 видах спорта.