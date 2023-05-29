Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2020 году (отчет WADA)

Теги допинг сборная России сборная США WADA сборная Индии Легкая атлетика

WADA выявило 135 нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами в 2020 году.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Это худший показатель в мире за данный период. 

На втором месте по количеству нарушений оказалась Индия (59), на третьем – США (57). 

Всего в мире в 2020 году было зафиксировано 935 нарушений антидопинговых правил. Правила были нарушены спортсменами 91 страны в 67 видах спорта.

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17 комментариев

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Фут.Боль
Не удивительно. Одних под микроскопом проверяют, другие же честные астматики и с терапевтическими исключениями.
+18
-7
+11
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khinskiy
Для полноты картины неплохо бы знать, как часто проверяли спортсменов из разных стран, и уже на этом основании делать выводы.
А то может оказаться, что индусов 95 раз проверили - 95 раз поймали.)))
+4
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+4
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FS.Nika1
И здесь первые 🙂
Все "честные и чистые" , кроме России.
+8
-5
+3
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varick
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
чтобы понять какое это нае.... читать эту статью

https://www.sport-express.ru/doping/reviews/kakaya-strana-lidiruet-po-kolichestvu-doping-testov-v-mire-gde-bolshe-vsego-polozhitelnyh-testov-1753145/
+5
-3
+2
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Skyolker
Ответ Блинчик
Вот-вот. Один японский фигурист особенно "честный" - таблетки горстями в рот закладывает прямо перед камерами, а в подтрибунке бегает за доктором Шветским, допинг выпрашивает.
какое больное воображение...
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Аморалинни
Ответ Alexander2022
Терапевтическое исключение - не нарушение, но отсутствие одного вещества, видимо, мешает это понять?) Как и то, что в России ими не брезгуют
А лоббирование не коррупция)
Честные западные люди уже все давно придумали
+2
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FS.Nika1
Ответ Фут.Боль
Не удивительно. Одних под микроскопом проверяют, другие же честные астматики и с терапевтическими исключениями.
😂👏
+3
-3
0
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Alexander2022
Ответ Аморалинни
А лоббирование не коррупция) Честные западные люди уже все давно придумали
Сравниваешь лоббирование с прописанной в правилах возможностью принимать препараты?) Да, одно и то же)
И про честность не поклонникам допингистов вещать)
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Аморалинни
Ответ Alexander2022
Сравниваешь лоббирование с прописанной в правилах возможностью принимать препараты?) Да, одно и то же) И про честность не поклонникам допингистов вещать)
Лоббирование это прописанная в законе возможность давать деньги)))
+1
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Alexander2022
Ответ Аморалинни
Лоббирование это прописанная в законе возможность давать деньги)))
Сравниваешь кодекс ВАДА, подписанный Россией и законы некоторых стран, до которых тебе не должно быть дела?)
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