Анжелика Сидорова: «Иностранные спортсмены лично меня вряд ли бы стали бойкотировать. Но если брать всех легкоатлетов, они, вероятно, хотят, чтобы нас не было»

Теги сборная России жен прыжки с шестом Анжелика Сидорова Матч ТВ Легкая атлетика

Анжелика Сидорова поделилась мнением о развитии своего вида спорта в России.

Сидорова – чемпионка мира в прыжках с шестом. Ранее она сообщила, что беременна. 

— Что дальше нас ждет в вашем виде?

— Надеюсь, что все у нас будет хорошо. Девочки подрастают. Следующие за мной на шаг ниже меня по классу, но они моложе меня на 10 лет. Должны в развитии догнать меня. У них все впереди.

— Во многих видах западные спортсмены говорят о бойкоте соревнований с участием россиян. Что думаете?

— Политика везде находит свои ходы. Лично меня они вряд ли бы стали бойкотировать. Но если брать всех легкоатлетов, то они, вероятно, хотят, чтобы нас не было.

— Общение было с девушками из тех стран по поводу ваших достижений?

— Нет, не было.

— Может вас прельщать карьера телеведущей «Матч ТВ»?

— Я пока живу в сегодняшнем моменте, а потом придется задуматься, чем заняться. Почему же это не может быть в списке моих желаний? — сказала Сидорова. 

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