Анжелика Сидорова планирует вернуться к соревнованиям летом

Теги сборная России жен прыжки с шестом Анжелика Сидорова ТАСС Светлана Абрамова Легкая атлетика

Анжелика Сидорова планирует вернуться к соревнованиям во время летнего сезона. 

Об этом сообщила тренер чемпионки мира в прыжках с шестом Светлана Абрамова.

«Анжелика планирует выступать летом. План планом, но мы все равно будем исходить из ее состояния, прежде всего эмоционального.

Важно, чтобы у нее возникло желание снова загонять себя на супервысоты. Средние результаты нам не нужны.

Она как была звездой, так и должна ей остаться. А для этого требуется преодолеть определенные психологические моменты. Надеюсь, что нам все-таки удастся вернуться», – сказала Абрамова. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
А что дадут Анжелике высокие результаты, без участия в международных стартах? Гроссмейстерские 5 метров она уже преодолела, мировой рекорд ей не доступен. А на внутренних соревнованиях можно и нужно выступать сейчас, ибо в секторе многие девчонки равнялись бы на неё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий