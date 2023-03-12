Анжелика Сидорова планирует вернуться к соревнованиям летом

планирует вернуться к соревнованиям во время летнего сезона.

Об этом сообщила тренер чемпионки мира в прыжках с шестом Светлана Абрамова.

«Анжелика планирует выступать летом. План планом, но мы все равно будем исходить из ее состояния, прежде всего эмоционального.

Важно, чтобы у нее возникло желание снова загонять себя на супервысоты. Средние результаты нам не нужны.

Она как была звездой, так и должна ей остаться. А для этого требуется преодолеть определенные психологические моменты. Надеюсь, что нам все-таки удастся вернуться», – сказала Абрамова.