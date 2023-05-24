Сидорова о беременности: «Обострилось восприятие всего на свете. Отличный повод взять паузу, это было необходимо»

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова высказалась о своей беременности.

– Как чувствуете себя, эмоции какие?

– Хорошо, эмоции самые разные. Обострилось восприятие всего на свете. Отличный повод взять паузу. Это было необходимо.

– Год назад появился у вас племянник. Как воспитываете?

– Приезжаю в гости, надеюсь, что нравлюсь ему.

– У вас есть пятилетний чау‑чау Миша. Он вам как ребенок?

– Да, недавно делали ему операцию. Думаю, что с детьми еще больше ответственности, – сказала .