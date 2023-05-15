Чемпионка мира в прыжках в шестом Анжелика Сидорова объявила о своей беременности

Теги сборная России жен прыжки с шестом Анжелика Сидорова Легкая атлетика

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила, что ждет ребенка.

«После пропуска зимнего сезона был только один вопрос: что дальше? Неожиданно быстро я получила очень четкий ответ😅🤰🏼

Так что отпуск продолжается. И, знаете, я так рада еще на какое-то время отстраниться от всего, что за последние годы принесло мне столько разочарования в людях.

А сейчас у меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше хотя бы внутри и вокруг меня», – написала Сидорова. 

Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?

Фото: соцсети Анжелики Сидоровой

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий