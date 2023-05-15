Чемпионка мира в прыжках в шестом Анжелика Сидорова объявила о своей беременности

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила, что ждет ребенка.

«После пропуска зимнего сезона был только один вопрос: что дальше? Неожиданно быстро я получила очень четкий ответ😅🤰🏼

Так что отпуск продолжается. И, знаете, я так рада еще на какое-то время отстраниться от всего, что за последние годы принесло мне столько разочарования в людях.

А сейчас у меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше хотя бы внутри и вокруг меня», – написала Сидорова.

Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?

Фото: соцсети