Чемпионка мира в прыжках в шестом Анжелика Сидорова объявила о своей беременности
Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила, что ждет ребенка.
«После пропуска зимнего сезона был только один вопрос: что дальше? Неожиданно быстро я получила очень четкий ответ😅🤰🏼
Так что отпуск продолжается. И, знаете, я так рада еще на какое-то время отстраниться от всего, что за последние годы принесло мне столько разочарования в людях.
А сейчас у меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше хотя бы внутри и вокруг меня», – написала Сидорова.
Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?
Фото: соцсети Анжелики Сидоровой
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