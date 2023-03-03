Светлана Абрамова: «Сидоровой нужно время, чтобы восстановиться. Пока мы ждем момента, когда ей захочется прыгать. Что дальше – не загадываем»

Тренер Анжелики Сидоровой сообщила, что спортсменка намерена вернуться в спорт.

Сама Светлана Абрамова сейчас выдвинула свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России.

– У вас есть Анжелика Сидорова, есть возможность, даже когда она закончит карьеру, взять еще спортсменок. Зачем взваливать на себя ответственность руководить сборной, где миллион проблем и крайне туманные перспективы?

– Я сильно сомневаюсь, что после Анжелики смогу работать с кем-то еще. Возможно, когда-нибудь передумаю, но пока есть ощущение, что окончание карьеры Анжелики будет означать окончание моей тренерской карьеры. Как личный тренер я себя реализовала.

Да, могло быть лучше: до мирового рекорда не хватило всего 5 см, вместо олимпийского золота получилось серебро... Но ждать и растить кого-то другого, идти по второму кругу я не готова. Отдаю себе отчет, что в любой другой девочке буду искать Анжелику.

За 20 лет совместной работы мы настолько сроднились, сплелись душами... Она мне как дочка. Не могу себе представить, чтобы я после нее смогла с такой же отдачей работать с кем-то еще.

– Что сейчас с Анжеликой? Она будет еще прыгать?

– Конечно. Мы решили пропустить зимний сезон, потому что последние два года психологически были тяжелыми. Летом она показала два лучших результата мирового сезона, и это далось очень непросто.

Ей нужно время, чтобы восстановиться. Пока мы ждем момента, когда ей захочется прыгать. Что дальше – не загадываем. Она очень хочет еще себя реализовать, но для реализации нужны определенные условия.

– В прошлом году прошла серия «Королева спорта», там за победу платили 150 тысяч рублей – неплохие деньги. Что не так?

– Не всегда деньги решают все. Спорт – это кураж, игра. Чтобы загнать себя на уровень суперрезультатов, нужна опора внутри, а ее нет.

В организацию соревнований нужно вкладывать душу, иначе они превращаются в формальность, для галочки. К сожалению, с «Королевой спорта» все так и вышло: серия прошла, но никакой системы за ней не стояло.

По сути, она объединила уже существовавшие старты, хаотично раскиданные по календарю. Как готовиться, когда у тебя за месяц до главного старта ни одного турнира? В каких-то видах нужно соревноваться чаще, в каких-то – нет, но это никак не учитывалось... – рассказала Абрамова.

«Мы сами себя изолировали – не идем на контакт с миром». Беда нашей легкой атлетики изнутри