Светлана Журова: «Очевидно, что летнюю Олимпиаду мы пропустим из-за отсутствия отборочных»

Светлана Журова считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Очевидно, что летнюю Олимпиаду мы пропустим из-за отсутствия отборочных. Но за весь олимпийский цикл сложно говорить. Все зависит от СВО.

Как только все закончится, нас допустят до всех соревнований. Нам так и говорят наши иностранные коллеги, что дело в СВО.

Тут давать прогнозы сложно, но нам явно будет трудно добиться участия в Олимпиаде», — сказала Журова.