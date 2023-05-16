Светлана Журова: «Очевидно, что летнюю Олимпиаду мы пропустим из-за отсутствия отборочных»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Светлана Журова считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Очевидно, что летнюю Олимпиаду мы пропустим из-за отсутствия отборочных. Но за весь олимпийский цикл сложно говорить. Все зависит от СВО.

Как только все закончится, нас допустят до всех соревнований. Нам так и говорят наши иностранные коллеги, что дело в СВО.

Тут давать прогнозы сложно, но нам явно будет трудно добиться участия в Олимпиаде», — сказала Журова. 

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Может тогда просто закончить СВО?
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