Олег Матыцин: «Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям. Мы не дадим наших спортсменов в обиду»

Теги Олег Матыцин ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия никогда не даст своих спортсменов в обиду.

«Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям, мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду.

Выступление под нейтральным флагом противоречит всему, но при этом мы продолжаем вести диалог с международными организациями, доказывая ценность спорта и что Россия является партнером международного спорта.

Мы не делим государства на дружественные и недружественные, мы всегда рады всех видеть – в прошлом году провели Спартакиаду сильнейших спортсменов, прошли «Игры дружбы» и другие различные клубные соревнования», – сказал Матыцин на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир» в Казани. 

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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16 комментариев

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Olga.t
"Мы не делим государства на дружественные и недружественные"..
???
А как насчёт списка недругов, утверждённого правительством РФ?
+31
-2
+29
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Ivan Balashov
Ох уж эта олимпийская дружба образца 2008, 2014 и 2022 годов.
+16
-4
+12
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Alexander2022
Поэтому все депутаты и чиновники говорят про дружественные и недружественные страны
+14
-3
+11
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KMR
Поэтому войны начинаем ао время Олимпиады
+14
-4
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maripous
Наши спортсмены давно уже обижены и унижены. А список недружественных стран официально существует.
+8
-1
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Дмитрий Шавлак
Вы уже давно дали своих спортсменов в обиду
+5
-1
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Антон Александров
Ответ Olga.t
"Мы не делим государства на дружественные и недружественные".. ??? А как насчёт списка недругов, утверждённого правительством РФ?
Это они сами разделились, а мы просто в методичку записали! ;)
+6
-2
+4
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Andy2878
Приверженность олимпийским ценностям - это допинг в Сочи?
+1
0
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Елена Валежникова
А как именно г.министр не даст наших спортсменов в обиду?
0
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Инна1945
Мы не делим спортсменов на спортсменов из дружественных стран и недружественных. Надо правильно выражаться, Министр.
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Регион-36
Не дадим в обиду, т.е. никуда не пустим ?
+2
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La Gushka
Почти нигде в мире нет ГОСУДАРСТВЕННОГО спорта. Россия, Белоруссия, Китай...а где ещё? Почти везде частный бизнес спонсирует. Вот отсюда и разделение пошло, укроконфликт лишь послужил триггером.
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La Gushka
Ответ La Gushka
Почти нигде в мире нет ГОСУДАРСТВЕННОГО спорта. Россия, Белоруссия, Китай...а где ещё? Почти везде частный бизнес спонсирует. Вот отсюда и разделение пошло, укроконфликт лишь послужил триггером.
А российские (и белорусские, возможно) хоккеисты, теннисисты и пара футболистов, де-факто физически давно оторвавшихся от родного государства, хотя сохранившие паспорт, легко вписываются в коммерческий спорт.
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