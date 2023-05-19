Олег Матыцин: «Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям. Мы не дадим наших спортсменов в обиду»
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия никогда не даст своих спортсменов в обиду.
«Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям, мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду.
Выступление под нейтральным флагом противоречит всему, но при этом мы продолжаем вести диалог с международными организациями, доказывая ценность спорта и что Россия является партнером международного спорта.
Мы не делим государства на дружественные и недружественные, мы всегда рады всех видеть – в прошлом году провели Спартакиаду сильнейших спортсменов, прошли «Игры дружбы» и другие различные клубные соревнования», – сказал Матыцин на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир» в Казани.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
???
А как насчёт списка недругов, утверждённого правительством РФ?