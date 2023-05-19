Олег Матыцин: «Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям. Мы не дадим наших спортсменов в обиду»

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия никогда не даст своих спортсменов в обиду.

«Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости, приверженности олимпийским ценностям, мы никогда не дадим наших спортсменов в обиду.

Выступление под нейтральным флагом противоречит всему, но при этом мы продолжаем вести диалог с международными организациями, доказывая ценность спорта и что Россия является партнером международного спорта.

Мы не делим государства на дружественные и недружественные, мы всегда рады всех видеть – в прошлом году провели Спартакиаду сильнейших спортсменов, прошли «Игры дружбы» и другие различные клубные соревнования», – сказал на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир» в Казани.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?