Тренер сборной России по велотреку Ковпанец: «Прямо сейчас иллюзий по участию в ЧМ у нас нет»

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Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец высказался о возможном участии россиян в чемпионате мира, который пройдет в Глазго с 3 по 13 августа.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал рекомендации для российских спортсменов, претендующих на выступление в нейтральном статусе.

– Прямо сейчас иллюзий по участию в чемпионате мира у нас нет. В индивидуальных видах у нас нет возможности стартовать – нет очков в рейтинге, в командных, где мы могли бы выступить, мы стартовать не можем, потому что это исключено рекомендациями. К тому же чемпионат мира будет в Великобритании.

А вот для наших юниоров важно участие в первенстве мира в Колумбии, оно в августе, время еще есть. Уточняем сейчас у UCI все моменты. Плюс ждем решения министерства спорта.

– А в следующем году?

– Возможно участие в этапах Кубка наций, но уже просто для набора очков. По сути, шансы отобраться на Олимпиаду у нас были бы, только если бы мы стартовали на чемпионате мира, еще три‑четыре месяца назад были какие‑то надежды, сейчас уже нет, – сказал главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.

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