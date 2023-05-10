Олимпийский чемпион Сильнов не будет оспаривать продление своей дисквалификации

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов не станет оспаривать продление дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спортсмена. В 2021-м Сильнов был дисквалифицирован на четыре года, но позже срок увеличили еще на год из-за участия атлета в церемонии награждения на одном из турниров.

«Первоначально Андрею хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию до 2028 года. В итоге ему с помощью адвокатов удалось сократить срок до одного года.

Андрей считает, что дальше оспаривать годичную дисквалификацию уже бессмысленно, это пустая трата времени.

Ситуация выглядит нелепо, как и первая дисквалификация, которая была наложена на основе надуманных и бездоказательных обвинений», – заявил источник агентства.

Олимпийскому чемпиону Андрею Сильнову продлили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил