Данил Лысенко вошел в пул допинг-тестирования World Athletics. Ранее он отбыл 4-летнюю дисквалификацию

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко включен в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В августе спортсмен отбыл 4-летнюю дисквалификацию за пропуск допинг-тестов и подделку медицинской справки.

Сейчас в пул World Athletics также входят россияне Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и Полина Кнороз (все – прыжки с шестом), Илья Шкуренев (многоборье), Сергей Шубенков (барьерный бег), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба – спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Лысенко 25 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира-2017 в Лондоне.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!