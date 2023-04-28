Дмитрий Песков о рекомендациях МОК: «Это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Песков Политика Легкая атлетика

В Кремле рассказали о позиции России в отношении рекомендаций МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorrado@yandex.ru
Причем тут выработка подходов?
Если МОК адресовал свое сообщение не тебе, а конкретно к спортсменам и национальным федерациям.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Лжедмитрий
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Депутаты думы нервничают в ожидании новой методички - как бы не пришлось быстро переобуваться
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shtrek
Опять вода
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adolf Glieder
>>>это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции»

Звучит, как приговор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"...вырабатываются подходы наши, наши позиции"

Вырабатываются подходы на более выгодные позиции
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Как говорил усатый комиссар Жиббер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Косноязычие и штамповки с жвачкой от говорящих усов...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Короче сейчас дадут команду ехать и один легкого поведения бывший хоккеист по имени Слава Фетисов будет чемпионом по переобуванию и во всех интервью будет говорить ну что ж пора показать им кто мы есть и надо ехать)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
All These Things I Hate
Ответ jonnysilverhand01
Как там у сына ? Ещё на передовой ?
А ты чего не там?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Этот надо понимать - что первое лицо решит, то и будет. Любое решение примут и будут обосновывать для народных масс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Вот интересная ситуация. Вяльбе четко обозначила свою позицию,можно по-разному к ней относиться,но все-таки весьма конкретно. Остальные федерации пока молчат. При том,что ЗОИ только через 3 года,а ЛОИ через год с небольшим. Ещё и отбор необходимо пройти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ igorrado@yandex.ru
Причем тут выработка подходов? Если МОК адресовал свое сообщение не тебе, а конкретно к спортсменам и национальным федерациям.
Адресовать МОК может сообщение к кому угодно, а принимать решение все равно будут другие люди. Забыл, в какой стране живёшь.
Если выработают подход на Олимпиаду ехать, и все национальные федерации возьмут под козырёк, несмотря на верещания отдельных личностей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AAPolyansky
Ответ Melnikov1968
Вот интересная ситуация. Вяльбе четко обозначила свою позицию,можно по-разному к ней относиться,но все-таки весьма конкретно. Остальные федерации пока молчат. При том,что ЗОИ только через 3 года,а ЛОИ через год с небольшим. Ещё и отбор необходимо пройти.
ну ЛОИ практически проехали, в ЛОИ мы фактически не будем участвовать, это ясно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий