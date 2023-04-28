Дмитрий Песков о рекомендациях МОК: «Это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции»
В Кремле рассказали о позиции России в отношении рекомендаций МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.
«Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Если МОК адресовал свое сообщение не тебе, а конкретно к спортсменам и национальным федерациям.
Звучит, как приговор.
Вырабатываются подходы на более выгодные позиции
Если выработают подход на Олимпиаду ехать, и все национальные федерации возьмут под козырёк, несмотря на верещания отдельных личностей.