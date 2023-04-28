Дмитрий Песков о рекомендациях МОК: «Это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции»

В Кремле рассказали о позиции России в отношении рекомендаций МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?