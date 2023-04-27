Прыгунью в длину Тару Дэвис-Вудхолл лишили золота чемпионата США в помещении за употребление марихуаны

Американскую легкоатлетку лишили золота чемпионата страны за употребление марихуаны.

Прыгунья в длину Тара Дэвис-Вудхолл 17 февраля выиграла золото чемпионата США в помещении. В тот же день она сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на тетрагидроканнабинол – химическое вещество, содержащееся в каннабисе, марихуане и гашише.

Победу спортсменки на чемпионате США аннулировали. Она уже отбыла месячную дисквалификацию.

Дэвис-Вудхолл заняла 6-е место на Олимпиаде-2020 в Токио.