Прыгунью в длину Тару Дэвис-Вудхолл лишили золота чемпионата США в помещении за употребление марихуаны
Американскую легкоатлетку лишили золота чемпионата страны за употребление марихуаны.
Прыгунья в длину Тара Дэвис-Вудхолл 17 февраля выиграла золото чемпионата США в помещении. В тот же день она сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на тетрагидроканнабинол – химическое вещество, содержащееся в каннабисе, марихуане и гашише.
Победу спортсменки на чемпионате США аннулировали. Она уже отбыла месячную дисквалификацию.
Дэвис-Вудхолл заняла 6-е место на Олимпиаде-2020 в Токио.
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