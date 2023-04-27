Прыгунью в длину Тару Дэвис-Вудхолл лишили золота чемпионата США в помещении за употребление марихуаны

Теги прыжки в длину допинг дисквалификации сборная США жен USADA чемпионат США Тара Дэвис-Вудхолл Легкая атлетика

Американскую легкоатлетку лишили золота чемпионата страны за употребление марихуаны.

Прыгунья в длину Тара Дэвис-Вудхолл 17 февраля выиграла золото чемпионата США в помещении. В тот же день она сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на тетрагидроканнабинол – химическое вещество, содержащееся в каннабисе, марихуане и гашише.

Победу спортсменки на чемпионате США аннулировали. Она уже отбыла месячную дисквалификацию.

Дэвис-Вудхолл заняла 6-е место на Олимпиаде-2020 в Токио.

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6 комментариев

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Степан Плотников
Ответ Bobby Clarke
Сначала прочитал: за употреблении марихуаны в помещении.
в котором проходил чемпионат страны...
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Iuasamotu
Марихуана создаёт человеку эффект воздушности полёта. Понятно, что для прыуньи в длину, такое было подспорьем. Это, типа, как во сне оттолкнулся и летишь через весь спортзал..
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Гамарджоба Генацвале
А спалилась она когда во время полёта запросила свободную полосу.
+1
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Фут.Боль
Я летаю, я в раю!
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Bobby Clarke
Сначала прочитал: за употреблении марихуаны в помещении.
+1
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