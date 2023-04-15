Американская прыгунья в высоту Иника Макферсон дисквалифицирована на 16 месяцев за фуросемид

Американская прыгунья в высоту дисквалифицирована на 16 месяцев за допинг.

сдала положительный тест на фуросемид вне соревнований 3 июня прошлого года.

Спортсменка утверждала, что использовала препарат по рецепту другого человека, полагая, что это разрешенное противовоспалительное средство.

Дисквалификация Макферсон отсчитывается с 22 июля 2022-го.

Это второе отстранение за допинг в карьере американки – в 2014-м она сдала положительную пробу на бензоилэкгонин (метаболит кокаина) и была дисквалифицирована на 21 месяц.

Макферсон 36 лет. На Олимпиаде-2016 в Рио она заняла 10-е место.