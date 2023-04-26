Россия и Того подписали меморандум о взаимопонимании в области спорта

Теги сборная Того Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Олимпийская сборная Того Легкая атлетика

Минспорт России подписал меморандум о взаимопонимании в области спорта с Того.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с министром спорта и досуга Тоголезской Республики Лиди Бесси Камой в рамках рабочего визита в Африку.

«Это первый в истории визит делегации Министерства спорта Российской Федерации в вашу страну. Россия еще со времен Советского Союза оказывала содействие Тоголезской Республике в подготовке тренерских кадров и спортивных команд по футболу. Мы готовы возобновить эту практику и по другим видам спорта, например, по гандболу.

В феврале 2021 года во время нашей встречи в Дакаре мы обсуждали вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере студенческого и массового спорта. В этом году будет выделено 86 стипендий для тонголезских студентов. Отдельно Минспорт России готов проработать вопрос выделения квот и для спортсменов национальной сборной страны», – сказал Матыцин. 

По итогам мероприятия сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.

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71 комментарий

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Buharoid
Это рывок или прорыв?
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selso99
Красавцы, заткнули рот тем завистникам, которые кричат, что Минспорта ничего не делает год.
+43
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FCB1991
Ответ Buharoid
Это рывок или прорыв?
Это прорыв в рывке.
+29
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Заборостроитель
В Того пересидент на четвертом сроке.
Одобряем👌
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гилберт
Ответ Buharoid
Это рывок или прорыв?
Прорывок.
+21
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Вечно в бане
Ответ Погладь быка
А с Тринидадом и Табаго взаимопонимания нет?
С Тобаго есть, с Тринидадом пока проблемы.
+12
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Вечно в бане
Ответ Buharoid
Это рывок или прорыв?
Это гойда.
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гилберт
Адебайор одобряет.
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Ковид 07.10.52
На своих опять забили...мысли все о Того...тьфу...Во сколько нашему народу обойдется эта затея?
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Atsuktuvas
Это того стоило?..
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Docentr9
Биатлонисты из Того прекрасно разбавят унылую беготню наших и белорусов на этапах Кубка очередной букмекерской конторы.
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Погладь быка
А с Тринидадом и Табаго взаимопонимания нет?
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Egor Litvinov
Ребят мы все того..
минспорта: точно, Того!
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fewral
"меморандум о взаимопонимании" это что?
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гилберт
В этой новости ужасно всё.
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Ярик01
Судя по названиям стран, куда Матицын поехал студентов кормить, был хороший короб марокканского гаша во время обсуждения идеи командировки
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Savardus
Ответ Buharoid
Это рывок или прорыв?
Это гойда!
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МТБ
Вот и весь ваш реальный уровень. И надо было столько понтов кидать?
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Погладь быка
лавров: да куда там вашей Америке до того Того?! Да, большая часть россиян не покажет на глобусе и карте где это. Но это успех нашей дипломатии и спорта."
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Хрустальный Гусенок
за счет кого?
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Maxim 1989
Ждём теплого приема делегации РФ в этой костепреимной стране)))
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Синяя Кровь
ну вот, уже есть куда трубу тянуть и проводить матчи сборных по хоккею.
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Earnil
А чем всем Того не угодила, зачем здесь эти националистические комментарии. Или дружить можно только с европейцами и американцами(я континент имею ввиду)
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Yan D
Даешь Всемирные ТогоРоссийские Игры!
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saratos
И в конце визита поохотились на дикобразов
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