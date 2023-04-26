Россия и Того подписали меморандум о взаимопонимании в области спорта

Минспорт России подписал меморандум о взаимопонимании в области спорта с Того.

Сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с министром спорта и досуга Тоголезской Республики Лиди Бесси Камой в рамках рабочего визита в Африку.

«Это первый в истории визит делегации спорта Российской Федерации в вашу страну. Россия еще со времен Советского Союза оказывала содействие Тоголезской Республике в подготовке тренерских кадров и спортивных команд по футболу. Мы готовы возобновить эту практику и по другим видам спорта, например, по гандболу.

В феврале 2021 года во время нашей встречи в Дакаре мы обсуждали вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере студенческого и массового спорта. В этом году будет выделено 86 стипендий для тонголезских студентов. Отдельно Минспорт России готов проработать вопрос выделения квот и для спортсменов национальной сборной страны», – сказал Матыцин.

По итогам мероприятия сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.