Россия и Бенин подписали меморандум о взаимопонимании в сфере физической культуры и спорта
Министр спорта России Олег Матыцин посетил Бенин в рамках рабочей поездки в Африку.
В частности, Матыцин провел встречу с министром спорта Бенина Освальдом Мехи и главой МИД Бенина Орельеном Агбенонси в городе Котону. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
«Это первый в истории визит делегации Министерства спорта РФ в Республику Бенин. Уверен, что наша сегодняшняя встреча позволит активизировать спортивные контакты на всех уровнях.
Меморандум о взаимопонимании между нашими ведомствами в области физической культуры и спорта придаст новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», – сказал Матыцин.
Отмечается, что спортсмены из Бенина приглашены на Международный фестиваль студенческого спорта-2023 в Екатеринбурге и Игры Будущего-2024 в Казани.
— Коломойского.
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