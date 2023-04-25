Россия и Бенин подписали меморандум о взаимопонимании в сфере физической культуры и спорта

Министр спорта России Олег Матыцин посетил Бенин в рамках рабочей поездки в Африку.

В частности, Матыцин провел встречу с министром спорта Бенина Освальдом Мехи и главой МИД Бенина Орельеном Агбенонси в городе Котону. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.

«Это первый в истории визит делегации Министерства спорта РФ в Республику Бенин. Уверен, что наша сегодняшняя встреча позволит активизировать спортивные контакты на всех уровнях.

Меморандум о взаимопонимании между нашими ведомствами в области физической культуры и спорта придаст новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», – сказал Матыцин.

Отмечается, что спортсмены из Бенина приглашены на Международный фестиваль студенческого спорта-2023 в Екатеринбурге и Игры Будущего-2024 в Казани.