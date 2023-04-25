Россия и Бенин подписали меморандум о взаимопонимании в сфере физической культуры и спорта

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Игры Будущего Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин посетил Бенин в рамках рабочей поездки в Африку.

В частности, Матыцин провел встречу с министром спорта Бенина Освальдом Мехи и главой МИД Бенина Орельеном Агбенонси в городе Котону. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.

«Это первый в истории визит делегации Министерства спорта РФ в Республику Бенин. Уверен, что наша сегодняшняя встреча позволит активизировать спортивные контакты на всех уровнях.

Меморандум о взаимопонимании между нашими ведомствами в области физической культуры и спорта придаст новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», – сказал Матыцин.

Отмечается, что спортсмены из Бенина приглашены на Международный фестиваль студенческого спорта-2023 в Екатеринбурге и Игры Будущего-2024 в Казани.

15 комментариев

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DeltaForce
Ответ Vovker
А что плохого в дружбе с Бенином? Страна никого никогда не угнетала, геноцидов не устраивала, 500 лет в страхе полмира не держала, как Европа... Так чем плох Бенин?
Кого угнетали чехи,словаки,скандинавы,ирландцы,швейцарцы и многие другие?
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Bartez1986
предлагаю Спортсу запилить тест: Знаменитые спортсмены Бенина. Где они сейчас? На этом тест будет закончен
+9
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Аталанта расправила плечи
Ответ Vovker
А что плохого в дружбе с Бенином? Страна никого никогда не угнетала, геноцидов не устраивала, 500 лет в страхе полмира не держала, как Европа... Так чем плох Бенин?
РФ значит антагонист по отношению к злым европейским колонизаторам? Самая большая страна сама собой сложилась? Новгород, Казань, Астрахань, Кавказ, Сибирь самостоятельно присоединились? А танки в Будапеште и Праги во время холодной войны это постановка западных ципсо?
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Iuasamotu
Хорошая работа у минспорта, разъезжай по миру и дурака валяй.
+5
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DeltaForce
Новый союзник?
+3
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Виктор Бутко
а кто видел силуэт Бенина на карте?
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Кирилл Голивец
Ответ Bartez1986
предлагаю Спортсу запилить тест: Знаменитые спортсмены Бенина. Где они сейчас? На этом тест будет закончен
Там Сессеньон в ПСЖ до шейхов играл) но на этом скорее всего список закончится
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Ебздрогыч
Скажи мне кто твой друг...
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Кокич
— Бенин он чей?
— Коломойского.
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Ярик01
Братушки. На сафари что ли делегация Минспорта поехала?
На йессэров охотятся.
+1
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Фанат Сан-Марино
Союз России и Бенинс идеально бы подошёл музыку Бенни Хилла
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Фанат Сан-Марино
Ответ DeltaForce
Кого угнетали чехи,словаки,скандинавы,ирландцы,швейцарцы и многие другие?
Ох уж эта швейцарская экспансия на Азию, миллиарды жертв
А что творили чехи в Словакии, даже горным чехам не снилось
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