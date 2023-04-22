Министры спорта России и Венесуэлы подписали программу сотрудничества

Министр спорта России Олег Матыцин и министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Энрике Мальдонадо подписали программу сотрудничества между странами.

Встреча прошла в Каракасе, столице Венесуэлы. Накануне там состоялась церемония открытия Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) с участием российских спортсменов.

«Взаимодействие России и Венесуэлы в части спорта – часть стратегического развития внешней политики нашей страны. Участие российской сборной на деле подтверждает высокий уровень российско-венесуэльских отношений.

И Игры АЛБА внесут свой существенный вклад в дальнейшее укрепление дружбы между нами», – цитирует Матыцина «Р-Спорт».