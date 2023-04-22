Министры спорта России и Венесуэлы подписали программу сотрудничества

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры АЛБА Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин и министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Энрике Мальдонадо подписали программу сотрудничества между странами.

Встреча прошла в Каракасе, столице Венесуэлы. Накануне там состоялась церемония открытия Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) с участием российских спортсменов.

«Взаимодействие России и Венесуэлы в части спорта – часть стратегического развития внешней политики нашей страны. Участие российской сборной на деле подтверждает высокий уровень российско-венесуэльских отношений.

И Игры АЛБА внесут свой существенный вклад в дальнейшее укрепление дружбы между нами», – цитирует Матыцина «Р-Спорт».

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16 комментариев

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igls54
Ждем поединок Мадуро и Путина на теннисном корте на лыжах и с бейсбольной битой
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-4
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Уся Ваткин
Ответ igls54
Ждем поединок Мадуро и Путина на теннисном корте на лыжах и с бейсбольной битой
в пинг-понг за километровым столом
+17
-1
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kunaguero
А какое отношение это имеет к футболу?
+10
-1
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Vićtor Diaź
Потом Венесуэла пригласил наших на турнир, а наши откажутся
Скажут, что у них бензин слишком дешевый
+9
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бык бенни
Ну это же долгожданный прорыв, Господа...
+8
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DHermes
у них там спорт ещё остался?
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андрэ
ну это прям как ракеты на Кубе, у Байдена флешбэки из молодости)
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Korendos
Это значит, что уже в ближайшее время российские специалисты будут обучать местных.
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Дмитрий Калашников
надеюсь и товарку с ними проведём!
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Вульф Броун
А США со временем будет известна как Гринландия)
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Colonel Kurtz
Ответ Алексей Сигаев
"Долгожданный прорыв" наступит, когда у руководства страны наконец-то хватит политической воли собрать всех либералов, посадить их на философский пароход ver.2.0, и навсегда выгнать из страны. А то что в новости - это не "долгожданный прорыв", а всего лишь программа сотрудничества.
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ступоридзе
Ответ DHermes
у них там спорт ещё остался?
Все на бейсбол!
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Vano from Tbilisi
Ответ DHermes
у них там спорт ещё остался?
учитывая что дела в экономике улучшились(не шутка), то и в спорте пошел подъем, леги подтянулись, местные уже не так активно бегут
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