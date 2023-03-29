Премьер-министр Польши о допуске россиян: «Начинаем переговоры с другими странами мира, которые имеют возможность оказать давление на МОК»
Премьер-министр Польши высказался о рекомендациях МОК допустить россиян.
28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет бойкотировать соревнования, но призовет другие страны оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот пересмотрел рекомендации по допуску россиян.
«Мы не будем блокировать возможность выступления польским спортсменам.
Вместо этого мы начинаем переговоры со многими другими странами мира, которые также имеют возможность оказать давление на МОК», – сказал Моравецкий в интервью TVP Info.
ну у вас кремлёвских ЛГБТ свои вкусы)))
Повторюсь ещё раз. Все эти моки, фифы, уефы и прочие сорта должны умереть.
Их функции должны быть: правила игры, календари, критерии отборов в виде результатов, делегирование полномочий на организацию и тому подобное.
Какие-либо решения про допуск - это вообще не их дело. И собственно ничье, ну кроме как разделения на женщин и мужчин.
Киев за 3 дня передает привет)))
А наши, что допустили не так и вообще не допустили по факту и никуда ехать не собираемся с таким допуском