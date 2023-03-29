Премьер-министр Польши высказался о рекомендациях МОК допустить россиян.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет бойкотировать соревнования, но призовет другие страны оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот пересмотрел рекомендации по допуску россиян.

«Мы не будем блокировать возможность выступления польским спортсменам.

Вместо этого мы начинаем переговоры со многими другими странами мира, которые также имеют возможность оказать давление на МОК», – сказал Моравецкий в интервью TVP Info.

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России