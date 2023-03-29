Премьер-министр Польши о допуске россиян: «Начинаем переговоры с другими странами мира, которые имеют возможность оказать давление на МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

Премьер-министр Польши высказался о рекомендациях МОК допустить россиян.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет бойкотировать соревнования, но призовет другие страны оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот пересмотрел рекомендации по допуску россиян.

«Мы не будем блокировать возможность выступления польским спортсменам.

Вместо этого мы начинаем переговоры со многими другими странами мира, которые также имеют возможность оказать давление на МОК», – сказал Моравецкий в интервью TVP Info. 

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41 комментарий

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tyuiop tyuiop
Ответ Мишаня Кашников
в Европе уже почти каждый второй на каблуках ходит, как они могут судить альфу Путина? если его судить то только у нас
ахах, это ж надо это карликовое ничтожество считать альфой))
ну у вас кремлёвских ЛГБТ свои вкусы)))
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Саша (Тольятти)
Ответ ivica_sprut
гиены Европы (с)
Черти
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VDX00
Ответ Godzilych
А почему вообще кто-то может оказывать давление на МОК?🤔
Когда очень хочется и правильная страна - то можно.

Повторюсь ещё раз. Все эти моки, фифы, уефы и прочие сорта должны умереть.
Их функции должны быть: правила игры, календари, критерии отборов в виде результатов, делегирование полномочий на организацию и тому подобное.
Какие-либо решения про допуск - это вообще не их дело. И собственно ничье, ну кроме как разделения на женщин и мужчин.
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Spartakovec navsegda
Ответ амкар
Вот, у них какие-то "исторические обиды" на Россию, что якобы Россия их оккупировала, навязала коммунизм и прочее, а они этого не хотели. Пусть даже и так, но они будут мстить за это спустя кучу времени? Да и кто сказал, что Россия сама не была оккупирована коммунистами, нам что, теперь немцев ненавидеть за то, что Ленина прислали? Они не особо и Украину поддерживают, быть за Украину и против России - разные вещи, как оказалось
Людей это в меньшей степени касается, но политика ярко-выраженная, антироссийская. Президент, который был за нормализацию отношений, погиб в авиакатастрофе.
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Алексей Тарасюк
Вот вовремя пшеки в Альянсе оказались. Теперь чувствуют запах крови, это их куражит. А РФ всю геополитику просрала после проиграша в холодной войне. Ни одного нормального союзника ни в экономике, ни в вооружении..., ни в спорте. Только Азия и Африка
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keylargo
Ответ Bayern-fan
ахахахахахаха) Киев за 3 дня передает привет)))
Радуйся, что не сгорел. Какие три дня? Три минуты может?
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Vladimir Sokolov
Быстро дали задний ход... А хотелось бы бойкота от 4-5 особо ретивых стран
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Мишаня Кашников
Ответ tyuiop tyuiop
есть ещё вариант закончить сво, сдать бункерного в Голландию и ехать как нормальные люди, возвращатся к нормальной жизни
в Европе уже почти каждый второй на каблуках ходит, как они могут судить альфу Путина? если его судить то только у нас
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Bayern-fan
Ответ keylargo
Вы бы хоть собрались все когда-то в одном месте, чтобы было куда конкретно направить много тепла и света... И это... Делить Польшу в этот раз никто не будет, не надейтесь. Будут умножать. И не факт, что с востока...
ахахахахахаха)
Киев за 3 дня передает привет)))
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Bayern-fan
Ответ Кирилл Польский
Это к тем, кто кричит - надо ехать несмотря ни на что. Вот такие, как он либо совсем не пустят, либо для тех, кто решит принять условия и поехать устроят цирк с байкотами и прочими провокациями. Нужно либо добиваться приемлемых условий со всесторонней защитой тех, кто поедет, ну либо не ехать совсем. Иллюзий питать не нужно. Тут не вопрос в тех, кто был на митинге или не был. Там не хотят видеть даже тех, кто 10 раз покаятся.
а кто покаялся? пока все как один - согласно выверенному курсу партии!! так что удачи
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Spartakovec navsegda
Теперь официально, спорт в политике!
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reteka
Поляки молодцы, скоро у них немцы в рабах будут.
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agolarov_raf@icloud.com
Kyрвы уже утомили с польши
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Vitalij Gorsanovs
Переговоры с какими странами? С безграмотными? Польша как просвещенная страна будет заниматься миссионерством? Просвещать диких людей? Интересно знать, что это за страны.
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Александр Кот
Польша-гиена Европы. В который раз убеждаюсь в этом.
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RWMen
Курв необходимо слать на...ер! Только это понимают и то, не всегда.
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ivica_sprut
Ответ Go-go-love
Шакалы.
гиены Европы (с)
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flash166
Забавно, что пшеки воют о том, что нас допустили, как же так!?
А наши, что допустили не так и вообще не допустили по факту и никуда ехать не собираемся с таким допуском
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ivica_sprut
курва она и есть, курва
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RWMen
Как обычно эти падальщики хотят сработать чужими руками, своя кишка тонка и ссыкотно за бортом остаться! Перед ЧМ прокатило, сейчас так же хотят. Какая же мерзкая власть у поляков, блевать от них тянет!
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stoudemire
надеюсь настанет ситуация когда польшу и прибалтов (самых отмороженных и оголтелых клоунов в европе) не будут пускать никуда, чтобы прочувствовали все на своей шкуре.
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keylargo
Вы бы хоть собрались все когда-то в одном месте, чтобы было куда конкретно направить много тепла и света... И это... Делить Польшу в этот раз никто не будет, не надейтесь. Будут умножать. И не факт, что с востока...
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kutavlik
Открытым текстом - "оказать давление"!!!! Международного права больше нет, остается только язык силы!!! Но, в таком случае, куда пшеки, с разными там прибалтийскими чухонцами, лезут???
+5
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waltishin
Ответ Godzilych
А почему вообще кто-то может оказывать давление на МОК?🤔
это демократия, ни чего личного. это тут диктатура, а там давление свободных людей
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tyuiop tyuiop
Ответ Кирилл Польский
Это к тем, кто кричит - надо ехать несмотря ни на что. Вот такие, как он либо совсем не пустят, либо для тех, кто решит принять условия и поехать устроят цирк с байкотами и прочими провокациями. Нужно либо добиваться приемлемых условий со всесторонней защитой тех, кто поедет, ну либо не ехать совсем. Иллюзий питать не нужно. Тут не вопрос в тех, кто был на митинге или не был. Там не хотят видеть даже тех, кто 10 раз покаятся.
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+1
-17
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