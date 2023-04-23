Келвин Киптум победил на Лондонском марафоне со вторым результатом в истории, Сифан Хассан выиграла женский забег

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Победитель Лондонского марафона показал второй результат в истории.

Кенийский бегун Келвин Киптум уступил 16 секунд мировому рекорду, установленному Элиудом Кипчоге в 2022-м (2.01,09).

Представительница Нидерландов Сифан Хассан выиграла женский забег.

Лондонский марафон

Мужчины

1. Келвин Киптум (Кения) – 2.01,25

2. Джеффри Камворор (Кения) – 2.04,23

3. Тамират Тола (Эфиопия) – 2.04,59

Женщины

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 2.18,33

2. Алему Мегерту (Эфиопия) – 2.18,37

3. Перес Джепчирчир (Кения) – 2.18,38

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