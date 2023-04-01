Кожевников об отказе Кузьменко от радужного джерси: «Ему что, становиться ЛГБТ? Ненавижу это. Один президент с ума сошел, и теперь все должны этому подчиняться?»

Александр Кожевников положительно оценил отказ Андрея Кузьменко от радужного джерси.

Сообщалось, что нападающий « » решил не надевать свитер перед матчем с «Калгари» после консультации с семьей.

«Что вы хотите от меня услышать? Что это плохой поступок? Ему что, становиться ЛГБТ? Я это ненавижу.

Молодец, что не надел этот свитер с радужной расцветкой. Вообще, никто из наших их не надевает, потому что это бредятина.

Один президент с ума сошел, и теперь что, все должны этому подчиняться? Правильно делают многие хоккеисты НХЛ, что не надевают эти свитера. Мужики.

надел его? Это его выбор. Люди же разные», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кузьменко об отказе от радужного джерси: «Я уважаю всех. Надеюсь, все смогут уважать мой выбор»