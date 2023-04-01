Кожевников об отказе Кузьменко от радужного джерси: «Ему что, становиться ЛГБТ? Ненавижу это. Один президент с ума сошел, и теперь все должны этому подчиняться?»

Теги Ванкувер НХЛ Александр Кожевников Никита Задоров игровая форма ЛГБТ Политика Андрей Кузьменко Хоккей

Александр Кожевников положительно оценил отказ Андрея Кузьменко от радужного джерси.

Сообщалось, что нападающий «Ванкувера» решил не надевать свитер перед матчем с «Калгари» после консультации с семьей.

«Что вы хотите от меня услышать? Что это плохой поступок? Ему что, становиться ЛГБТ? Я это ненавижу.

Молодец, что не надел этот свитер с радужной расцветкой. Вообще, никто из наших их не надевает, потому что это бредятина.

Один президент с ума сошел, и теперь что, все должны этому подчиняться? Правильно делают многие хоккеисты НХЛ, что не надевают эти свитера. Мужики.

Задоров надел его? Это его выбор. Люди же разные», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кузьменко об отказе от радужного джерси: «Я уважаю всех. Надеюсь, все смогут уважать мой выбор»

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4 комментария

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Stewee
Ответ Los Galácticos
"Один президент с ума сошел, и теперь все должны ему подчиниться?" Чувствуете ? Уже даже с урапатриотов правда в завуалированном виде лезет наружу.
Лол, ну Путин хотя бы не здоровается с воздухом, да и с лестницами норм все))
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sav187
так все-таки разные? Или все должны быть одинаковыми?
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Геннадий Тимченко
Ответ Los Galácticos
"Один президент с ума сошел, и теперь все должны ему подчиниться?" Чувствуете ? Уже даже с урапатриотов правда в завуалированном виде лезет наружу.
прямо второй Йοςя Πρигожин🤣
+2
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Los Galácticos
"Один президент с ума сошел, и теперь все должны ему подчиниться?"

Чувствуете ? Уже даже с урапатриотов правда в завуалированном виде лезет наружу.
+10
-4
+6
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