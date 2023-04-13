World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян к международным соревнованиям
World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян и белорусов.
Рабочая группа должна выработать условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам под эгидой организации.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.
«World Athletics находится в процессе формирования рабочей группы. Как только определится ее состав, мы объявим об этом дополнительно», – заявили в пресс-службе WA.
23 марта руководство World Athletics вернуло Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членство в организации, которого ВФЛА была лишена более семи лет.
Несмотря на это, российские спортсмены пока не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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