World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян к международным соревнованиям

World Athletics приступила к формированию рабочей группы по допуску россиян и белорусов.

Рабочая группа должна выработать условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам под эгидой организации.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

« находится в процессе формирования рабочей группы. Как только определится ее состав, мы объявим об этом дополнительно», – заявили в пресс-службе WA.

23 марта руководство World Athletics вернуло Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членство в организации, которого была лишена более семи лет.

Несмотря на это, российские спортсмены пока не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics, так как отстранены из-за ситуации на Украине.