Президент ВФЛА: «Решение о недопуске наших спортсменов связано с СВО. Мы не согласились с требованиями World Athletics, это противоречит олимпийской хартии»

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Петр Иванов Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Глава ВФЛА заявил о несоответствии отстранения российских легкоатлетов олимпийской хартии

29 марта в World Athletics заявили, что сохранят отстранение россиян от соревнований, несмотря на рекомендации МОК.

«23 марта 2023 года World Athletics восстановил статус ВФЛА. Это результат большой работы совместно с Минспорта.

Мы удовлетворили и выполнили весь план мероприятий World Athletics, в первую очередь это касается антидопинговых мероприятий. Сегодня не только формально, но и фактически эти задачи нам удалось решить.

Созданы комитеты по этике, дисциплинарный комитет и антидопинговый. В течение трех лет будет сохраняться мониторинг со стороны World Athletics.

Решение о недопуске наших спортсменов на международные старты неокончательное, оно связано с СВО. Мы в своем письме не согласились с требованиями World Athletics, это противоречит олимпийской хартии», – сказал Иванов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

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