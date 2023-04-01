ВФЛА выдвинула Руслана Мащенко на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выдвинул Руслана Мащенко на пост главного тренера сборной России.

«Президиум ВФЛА выдвинул меня на пост главного тренера сборной. Теперь мою кандидатуру будет рассматривать экспертный совет спорта России, который должен принять окончательное решение», – сказал Мащенко.

Мащенко – серебряный призер чемпионатов Европы и мира, победитель чемпионата Европы‑1998 в помещении в беге на 400 метров.

Мащенко 51 год, он является старшим тренером сборной России в группе спринта и барьерного бега.