Восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК обсудят в конце сентября

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Восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК обсудят в конце сентября.

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Эндрю Парсонс.

«Наша позиция по России и Беларуси не изменилась. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение.

Нам всегда нравится чувствовать сильное единство в мире спорта, но это не самое важное. Более важно то, что каждая спортивная организация принимает правильные решения в соответствии со своей структурой и ведет диалог с его членами.

Поскольку решение (о приостановке членства ПКР) было принято генеральной ассамблеей, только генеральная ассамблея может изменить его. Такая ситуация возможна, потому что мы две разные организации (с МОК), мы автономная организация», – заявил Парсонс.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета пройдет в сентябре.

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1 комментарий

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Viks
«Наша позиция по России и Беларуси не изменилась.
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