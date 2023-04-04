Влодарчик о недопуске российских спортсменов: «Благодаря этому Европейские игры пройдут в духе честной игры, спокойствия и мира»

Теги метания сборная Польши жен Анита Влодарчик Политика Легкая атлетика

Анита Влодарчик выступила за неприглашение российских спортсменов на Европейские игры

Польская метательница молота прокомментировала новость, что россияне и белорусы не будут допущены к Европейским играм в Польше, несмотря на рекомендации МОК.

«Очень важно, что спортсмены из России и Беларуси не приедут в Польшу на соревнования, потому что благодаря этому Европейские игры пройдут в духе честной игры, спокойствия и мира», – приводит слова Влодарчик Inside the Games. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. 

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2 комментария

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And-Rover
Поляки о мире говорят. Сюрреализм.
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imaxim
Влодарчик кстати кучу медалей насобирала после дисквала Лысенко)))
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